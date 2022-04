PS5 con Vodafone: come funziona l'offerta per avere la console a rate

Il programma Vodafone EasyTech è stato lanciato da qualche giorno dal famoso operatore telefonico e permette di abbinare ad un'offerta di rete fissa V-Max l'acquisto di una PS5 da pagare in 24 comode rate.

Il bundle con la console include anche un DualSense aggiuntivo e il gioco Gran Turismo 7 e può essere tuo a 27,99€ al mese per due anni. L'offerta è attiva da qualche giorno, ecco come aderire.

Vodafone EasyTech V-Max con PS5: come attivare l'offerta

L'iniziativa è rivolta che hanno già un'offerta di rete fissa Vodafone attiva e vogliono attivare il piano V-Max che, per un costo di partenza di 32,90€ al mese, include:

Internet ultraveloce fino a 2.5 Gigabit/s su Fibra FTTH

Modem con WiFi Optimizer incluso

Chiamate da numero fisso

Vodafone sempre connessi con backup 4G per navigare senza interruzioni

WiFi garantito in tutta la casa grazie al collaudo da parte di esperti Vodafone

Protezione da virus e siti dannosi con Parental Control con la tecnologia Digital Privacy&Security Family

A tutto questo, recandoti presso un punto vendita Vodafone, puoi aggiungere il piano di sottoscrizione per l'acquisto a rate di una PS5 con 2 DualSense e una copia di Gran Turismo 7 per 27,99€ in più al mese da aggiungere alla tua offerta. L'acquisto è vincolato ai 24 mesi della fibra Vodafone.

Quando arriva la PS5 acquistata con l'offerta Vodafone?

Ovviamente bisogna avere molta pazienza. La crisi di scorte di PS5 riguarda anche Vodafone, quindi se ti rechi in negozio è molto probabile che ti mettano in lista d'attesa e ti consegneranno la tua console il prima possibile tramite corriere. Tutto dipende anche dalla disponibilità del tuo Vodafone Store, ti consigliamo dunque di informarti con diversi punti vendita se la prima risposta non dovesse soddisfarti.

Considerato però che trovare una PS5 è veramente molto difficile e probabilmente sarà così per tutto il 2022, optare per l'offerta Vodafone può essere una buona idea. Se ti va bene sarai messo in lista di attesa, in modo che a quel punto non dovrai far altro che aspettare pazientemente e sperare che la tua PlayStation 5 arrivi il prima possibile.