PS5 Slim Digital in offerta a 399 euro: occasione anche a rate su Amazon

Con l’arrivo di settembre sono tornati gli sconti Sony sul mondo PlayStation: adesso su Amazon hai l’occasione di acquistare la PS5 Slim Digital a soli 399 euro invece di 449, con la possibilità di scegliere il pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis al checkout.

PS5 Slim Digital: è il momento giusto per averla

Con l’uscita di grandi titoli come Astro Bot, non esiste momento migliore per portarti a casa la tua fiammante PlayStation 5.

La PS5 Slim Digital mantiene tutte le caratteristiche della console base, sia a livello di potenza che di design, con la sola differenza del lettore disco qui assente per permetterti di risparmiare sul prezzo di acquisto. Non preoccuparti però perché, se dovessi cambiare idea, hai sempre la possibilità di acquistare il lettore in futuro come accessorio dedicato, che si inserisce all’interno della console in maniera incredibilmente semplice.

La confezione contiene la PlayStation 5 Slim Digital, il rivoluzionario controller DualSense, il cavo di alimentazione, il cavo HDMI e i vari materiali stampati. La SSD interna, come per il modello base, è di 1TB, ma puoi aggiungerne a tuo piacimento per espandere lo spazio a disposizione.

Non farti scappare quindi l’occasione di acquistare la PS5 Slim Digital ad un prezzo straordinario e portatela a casa adesso a soli 399 euro invece di 449,99, anche a rate.