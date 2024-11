PS5 Slim Digital: con quest'offerta è già Black Friday, il prezzo è top

La PS5 Slim Digital è protagonista di un’offerta da non perdere su eBay ed è oggi acquistabile al prezzo scontato di 371 euro, grazie al risparmio garantito dal codice sconto NOVEMBRE24, da aggiungere al momento del pagamento, nell’apposito campo dedicato ai codici promozionali.

L’offerta può essere sfruttata anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. La console ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile tramite il box qui di sotto. Da notare che la PS5 Slim con lettore di dischi costa 422 euro grazie all’offerta che prevede l’utilizzo dello stesso codice sconto citato in precedenza.

PS5 Slim Digital: è la console da prendere oggi

È il momento giusto per prendere la PS5 Slim Digital. Il calo di prezzo, infatti, rende la console molto più accessibile e conveniente, anche in considerazione del fatto che è sempre possibile aggiungere il lettore di dischi in un momento successivo all’acquisto, per chi preferisce le copie fisiche ai giochi digitali. Il catalogo di giochi attualmente disponibili su PS5 è ricco e variegato e rende la console la scelta giusta in questo momento.

Con la nuova offerta eBay e l’aggiunta del coupon NOVEMBRE24, da inserire nell’apposito campo prima di completare l’ordine, la PS5 Slim Digital è ora disponibile al prezzo scontato di 371 euro diventando un vero e proprio best buy per tutti. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi e la console include 24 mesi di garanzia. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.