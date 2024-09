PS5 Pro è ufficiale: dettagli e cosa sapere sulla nuova console

Sony ha annunciato ufficialmente PS5 Pro. La nuova console che si aggiunge alla famiglia PlayStation 5 si presenta come un importante upgrade tecnico che permetterà di raggiungere prestazioni e risoluzioni video, anche in frame rate, mai viste finora. L’obiettivo sembra essere quello di non pensare ai compromessi.

PS5 Pro: informazioni, prezzo e data di uscita ufficiale

La console è definita, non a sorpresa, come la più potente mai creata.

Le migliore hardware progettate garantiscono prestazioni superiori del 45% rispetto i modelli attuali, con evidenti vantaggi per il dettaglio e il frame rate di diversi giochi. L’obiettivo è permettere all’utente di non scegliere tra la modalità performance e quella fedeltà: si giocherà al massimo delle prestazioni senza rinunciare alla qualità video e a tecnologie come il ray tracing.

PS5 Pro, come anticipato dalle indiscrezioni, include alcune nuove funzionalità come la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnologia che funziona in modo simile al DLSS di Nvidia o all’FSR di AMD per migliorare i frame rate e la qualità delle immagini per i giochi PlayStation.

Nel corso della presentazione sono stati fatti degli esempi tangibili, con giochi come The Last of Us Parte 2 e Spider-Man 2 capaci di offrire performance superiori anche in modalità fedeltà. Questa potenza extra è garantita da una GPU che assicura il 67 percento di capacità di calcolo in più rispetto la PS5 standard con una memoria il 28 percento più veloce.

Un boost di performance che permetterà agli sviluppatori, secondo Sony, di migliorare facilmente i giochi con ray tracing e soprattutto di farlo senza rinunciare alle prestazioni. Nello specifico si parla di una apposita PS5 Pro Game Boost, che si applicherà automaticamente a oltre 8500 giochi PS4 retrocompatibili: è una feature destinata a stabilizzare o migliorare le performance dei giochi PS4 e PS5 supportati.

Tra i titoli migliorati si citano Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered e altri ancora. La console è dotata anche di WiFi7 e supporto a VRR e gaming in 8K.

Il lancio di PS5 Pro è atteso per il 7 novembre 2024 al prezzo di 699,99 dollari negli Stati Uniti e addirittura di 799,99 euro in Europa per un modello totalmente digitale senza lettore disco e con SSD da 2TB. Non si bada a compromessi, neanche sul prezzo.