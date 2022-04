PS5 disponibile ADESSO da MediaWorld: affrettati per metterti in coda

Circa 765 unità di PS5 Digital Edition sono disponibili adesso da MediaWorld. Con un drop improvviso, la nota catena di elettronica ha messo a disposizione quasi mille console PlayStation 5, che potrai provare ad acquistare mettendoti in coda al seguente indirizzo.

Aggiornamento ore 15:42 – La coda è stata sospesa perché le console risultano quasi esaurite.

Clicca qui per metterti in coda per una PS5 Digital Edition

Non dovrai far altro che tenere la finestra aperta e aspettare pazientemente il tuo turno. Nella speranza di avere la fortuna di acquistare la tua PS5. Ricordiamo che si tratta della Digital Edition, dunque sprovvista di lettore disco, ma che viene venduta ad un prezzo di 399,00 euro, 100 in meno rispetto l'edizione Standard.

PS5 Digital Edition – Le differenze con la Standard Edition

La PlayStation 5 Digital Edition è perfettamente identica all'edizione Standard venduta a 499,00 euro. L'unica differenza, non da poco, è l'assenza di un lettore disco. Questo significa che potrai acquistare giochi soltanto in digitale tramite il PlayStation Store e non potrai certo affidarti ai tradizionali giochi in blu-ray.

Per il resto, all'interno della scatola non vedrai alcuna differenza: troverai la tua PS5 Digital Edition, leggermente più “magra” grazie all'assenza del lettore disco, con SSD da 825 GB, un controller DualSense, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Sì, lo spazio a disposizione è esattamente identico, anche per questo è possibile acquistare questa versione ad un prezzo sostanzialmente molto economico rispetto la console standard.

Insomma, in un periodo in cui trovare una PS5 è veramente difficile, se non addirittura impossibile, optare per una Digital Edition può essere un'ottima soluzione. Risparmi qualcosa, hai la tua console next-gen in casa e dovrai “solo” abituarti all'idea di acquistare giochi soltanto in digitale. Un prezzo che si può essere disposti a pagare, dopotutto.