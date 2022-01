Quale PS5 è meglio comprare? Il confronto tra Standard e Digital

In attesa di capire quando PS5 tornerà, o meglio diventerà facilmente disponibile nei negozi, in molti di voi si chiedono quale siano le differenze tra le due versioni che Sony ha pensato per la sua console di ultima generazione.

Come i più informati tra di voi certamente sapranno, in linea teorica è possibile acquistare PlayStation 5 in due edizioni: una Standard e l'altra Digitale. Per i meno esperti andiamo subito a scoprire quali sono le differenze tra le due versioni.

PS5 – Standard Edition su Amazon.it – 499€

PS5 – Digital Edition su Amazon.it – 399€

PS5, quale versione scegliere tra Standard e Digital?

La PlayStation 5 Standard ha un prezzo di 499 euro ed è dotata di tutte le caratteristiche tipiche di una console per videogiochi tradizionale. Abbiamo quindi il lettore disco per eseguire i giochi PS4 e PS5 in formato fisico. La confezione comprende tutta quella che è la dotazione classica: una console, un controller DualSense, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione. L'SSD è da 825 GB.

La PlayStation 5 Digital è invece più economica avendo un prezzo di “soli” 399 euro: non male per una console di ultima generazione. Il costo vero da pagare ovviamente riguarda la totale assenza di un lettore disco: non potrete quindi acquistare giochi in formato tradizionale, ma limitarvi esclusivamente alle versioni digitali che trovate su PlayStation Network.

Per il resto, la dotazione è identica alla console originale: SSD da 825 GB, un controller DualSense, un cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Trattandosi di una macchina esclusivamente pensata per il digitale sarebbe stato comprensibilmente lecito attendersi un disco a stato solido più capiente, ma è anche vero che andreste a risparmiare 100 euro sul prezzo finale.

Quindi, quale scegliere tra le due? Come avete visto non cambia assolutamente nulla a livello di prestazioni e caratteristiche, fatta eccezione per la natura stessa della console: la Standard permette di leggere i giochi PS4 e PS5 in formato fisico, mentre la Digital funziona solo con i titoli in digitale, esattamente come Xbox Series S.

La scelta insomma dipende dalle vostre abitudini: se siete dei collezionisti del fisico sicuramente la Digital non farebbe per voi, anche se potrebbe diventare un compromesso utile nell'eventualità che riusciste a trovarla in quella versione. Se invece non vi importa nulla della necessità di avere i giochi su disco e puntate tutto sul digitale, la risposta ve la date da soli e in più risparmierete anche 100 euro che potreste spendere per una ricarica da utilizzare nel PS Store.