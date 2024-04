Prova tutto Sky, Netflix e Paramount+ a 9€ per 30 giorni (senza rinnovo)

Come al cinema, anzi meglio. Sky ha lanciato la nuova offerta Prova Sky Q, offrendo l’accesso per 30 giorni all’intera programmazione di Sky, Netflix e Paramount+ per 9 euro una tantum. Al termine del periodo di prova non c’è alcun rinnovo automatico, ma si è liberi di scegliere se abbonarsi o restituire il decoder Sky Q ricevuto dopo l’attivazione dell’offerta nel più vicino negozio Sky.

L’offerta è attivabile online tramite la pagina del sito ufficiale oppure per telefono. Nella promo sono compresi tutti i contenuti di Sky TV, Netflix, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Cinema con la piattaforma Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Il meglio dell’offerta Prova Sky Q nei prossimi 30 giorni

Se ami il cinema, le serie e i film leggeri, oltre a nutrire (tu o la persona con cui vivi) una forte passione per lo sport, Prova Sky Q è l’offerta più completa che possa esserci. Ecco i migliori contenuti che puoi guardare durante la prova gratuita di 30 giorni:

Sky Sport

Internazionali BNL d’Italia dall’8 al 19 maggio: l’unico Masters 1000 italiano, con Jannik Sinner e gli altri tennisti azzurri che proveranno a regalare una grande gioia ai tifosi italiani.

Sky TV

Mary & George , nuova serie in onda dal 7 aprile: la serie racconta la storia d’amore tra il re di Scozia Giacomo VI e l’amante George Villiers (del cast fanno parte Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran).

, nuova serie in onda dal 7 aprile: la serie racconta la storia d’amore tra il re di Scozia Giacomo VI e l’amante George Villiers (del cast fanno parte Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran). Pechino Express: le ultime puntate dell’undicesima stagione, con la finale in programma il 9 maggio.

Sky Cinema

Oppenheimer, in onda dal 29 aprile: il film che ha dominato l’ultima edizione degli Oscar con ben 7 statuette.

Sky Calcio

Champions League, Europa League, Conference League: le fasi finali di ciascuna competizione.

Puoi aderire all’offerta Prova Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro collegandoti a questa pagina. La promozione terminerà a breve.