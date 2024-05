Proscenic T31: friggitrice ad aria da 15L e 12 programmi a 49€ in MENO

Sei sempre dietro i fornelli e cucini per tante persone, tra famiglia e ospiti? Allora devi sicuramente rendere più veloce e semplice la preparazione dei tuoi piatti. Se vai adesso su eBay lo puoi fare mettendo nel tuo carrello la friggitrice ad aria Proscenic T31 a soli 139,90 euro, anziché 199 euro. Per avere un ulteriore sconto inserisci il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato, il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra, per cui adesso c’è uno sconto pazzesco che ti fa risparmiare più di 49 euro sul totale. Davvero niente male, anche perché con questo elettrodomestico i tuoi piatti saranno buonissimi e più leggeri.

Proscenic T31: la friggitrice ad aria che vogliono tutti

Questa friggitrice ad aria è dotata di un cestello super capiente da ben 12 litri e quindi potrai mettere all’interno di tutto, anche un pollo intero. Puoi cucinare per 10 persone tranquillamente e quindi è perfetta per famiglie numerose o per quando ci sono ospiti. La puoi controllare da remoto con l’app dedicata e ha un design molto elegante e moderno.

La tecnologia TurboAir fa circolare l’aria internamente a 360° garantendo una cottura uniforme e omogenea per cibi croccanti fuori e morbidi dentro. Inoltre i 12 programmi preimpostati ti offrono una maggiore velocità di cottura per le preparazioni comuni. Puoi selezionare il programma che desideri nel pratico pannello. Ovviamente se preferisci puoi impostare la temperatura e il timer manualmente.

Siamo di fronte a uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi per cui sii rapida. Vai immediatamente su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Proscenic T31 a soli 139,90 euro, anziché 199 euro. Ricordati anche di inserisci il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento per beneficiare di un ulteriore sconto. Completa l’ordine ora per riceverla in pochissimi giorni a casa tua senza costi aggiuntivi.