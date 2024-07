Prezzo ASSURDO per questo adattatore Android Auto e CarPlay Wireless 2-in-1 (-45%)

Offerta eccezionale in chiave vacanze per questo adattatore Android Auto e CarPlay Wireless 2-in-1 che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 38,68 euro invece di 69,99. Un’offerta a tempo da non perdere che ti permetterà di mettere finalmente da parte il cavo: potrai sfruttare entrambi i sistemi semplicemente via bluetooth.

Adattatore Android Auto e CarPlay wireless: la genialata che serviva

L’adattatore ha la forma di una pennetta che si collega direttamente alla porta USB del sistema di infotainment della tua auto. Non necessità di installazioni: una volta collegato ti basterà associarlo al tuo smartphone in modo che Android Auto o CarPlay partano automaticamente senza che tu abbia bisogno di collegare il cavo.

Una grande comodità che ti garantisce una trasmissione dati veloce e stabile per avere sempre a schermo il navigatore satellitare, chiamate in vivavoce e streaming musicale a portata di mano: specie in questo periodo che ci prepariamo tutti a partire è un vantaggio non da poco.

L’adattatore funziona con il 98% delle auto dotate di Carplay cablato e Android Auto, mentre il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare e soprattutto non ingombrante. Una volta installato praticamente te ne dimenticherai l’esistenza.

La scelta perfetta per migliorare l’esperienza di guida in macchina e ridurre al minimo fastidi e distrazioni: acquista l’adattatore Android Auto e CarPlay wireless 2-in-1 a soli 38,68 euro invece di 69,99.