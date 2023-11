Proscenic Floobot M9: lava davvero ed è in superofferta

Il mercato dei robot per le pulizie è in continua crescita, e negli ultimi anni abbiamo visto come la qualità di questi prodotti, insieme alla disponibilità di nuove funzioni, li abbia portati a raggiungere prestazioni sempre migliori. Se all’inizio si trattava semplicemente di aspirare polvere e poco più, oggi alcuni robot sono in grado di mantenere la casa sempre pulita, soprattutto se le pulizie vengono effettuate con regolarità.

Fra i dispositivi migliori che abbiamo avuto la possibilità di provare troviamo il recente Proscenic Floobot M9, un robottino che combina una elevata potenza di aspirazione con una coppia di panni rotanti per il lavaggio efficace del pavimento. Vediamolo nel dettaglio.

Caratteristiche

Proscenic Floobot M9 ha dimensioni compatte ma nasconde al suo interno un motore davvero potente; con un diametro di 33cm ed uno spessore inferiore ai 10cm, l’unità principale presenta il classico design a torretta per contenere i sensori LiDAR responsabili di creare e mantenere aggiornata la mappa della casa, ma porta anche i sensori lungo la superficie laterale per evitare gli ostacoli.

Sulla parte superiore troviamo i tasti per comandare manualmente il device, sebbene normalmente useremo l’applicazione per smartphone molto più ricca di opzioni, mentre in basso abbiamo la spazzola per l’aspirazione delle polveri, la spazzolina laterale per prendere i detriti più vicini ai muri e soprattutto una coppia di panni rotanti per il lavaggio del pavimento.

Proprio questi panni, con una rotazione rapida combinata ad una pressione sul pavimento, riescono a pulire tutti i tipi di pavimento duro riuscendo a rimuovere anche macchie ostinate come quelle di pomodoro in cucina.

Al solito abbiamo, poi, un modulo removibile con il doppio serbatoio per la polvere aspirata e per l’acqua che mantiene umidi i panni rotanti; lo stesso modulo presenta un foro che va a combaciare con la stazione di svuotamento, da cui viene aspirata tutta la polvere senza richiedere la pulizia quotidiana.

Per quanto riguarda l’aspirazione, invece, abbiamo una potenza aspirante di ben 4500Pa, un valore davvero elevato se lo confrontiamo con quelli di altri prodotti concorrenti. Questo significa che il Proscenic Floobot M9 ha una capacità aspirante superiore, e riesce quindi a catturare tutta la polvere e gli altri eventuali detriti presenti sul pavimento, come i peli di animali domestici.

Per funzionare, il Proscenic Floobot M9 ha bisogno della sua stazione di svuotamento e ricarica. Questo da un lato semplifica le operazioni di mantenimento del dispositivo, ma dall’altro richiede uno spazio maggiore in casa, motivo per cui chi ha spazi particolarmente limitati potrà dover ricorrere a modelli senza stazione di svuotamento.

La stazione, poi, oltre ad avere un sacchetto per la raccolta automatica della polvere che – stando a quanto ci dice l’azienda – ha bisogno di essere cambiato ogni 60 giorni circa con cicli di pulizia quotidiani, ha al suo interno anche dei LED a ultravioletto per la sanificazione dello sporco, così da rimuovere batteri o virus ed evitare che essi possano tornare nell’aria.

Dopo aver installato la stazione di svuotamento e caricato il robot, associamo il dispositivo all’app Proscenic – disponibile per Android e iPhone – e iniziamo un primo ciclo per mappare la casa. Proscenic Floobot M9 può memorizzare più mappe, e riuscire così a gestire anche case con più di un piano. La mappatura risulta precisa e ben visualizzata sulla schermata dell’app, e si aggiorna ad ogni pulizia con eventuali nuovi mobili.

Sempre da app possiamo selezionare delle zone off-limits dove non vogliamo che il robottino vada, come ad esempio l’area giochi di un bambino o della pappa del cane; possiamo anche selezionare le zone dove invece vogliamo che il device vada, se vogliamo pulire solo una stanza anziché la casa intera, e scegliere di volta in volta la potenza di aspirazione e la quantità di acqua da far scendere sui panni, per un lavaggio più bagnato in caso di presenza di macchie secche.

Non mancano tutte le funzioni ormai standard per questa categoria di prodotti, come l’aumento della potenza di aspirazione quando si sale su un tappeto (in questo caso però è meglio staccare i panni del lavaggio prima di iniziare la pulizia in una stanza con tappeti), ed il ritorno alla stazione per ricaricare la batteria quando il livello è troppo basso, per poi ripartire e completare la pulizia da dove si era lasciata.

A proposito di batteria, abbiamo una unità da 5200mAh capace di durare per circa 250 minuti e pulire completamente anche appartamenti di grandi dimensioni con una carica. E non manca la compatibilità con tutti gli assistenti vocali, da Alexa a Google, passando per Siri ma anche per app come IFTTT, ed anche in lingua italiana.

Durante i nostri test siamo rimasti abbastanza soddisfatti del Proscenic Floobot M9, grazie soprattutto alla potenza di aspirazione davvero elevata e all’efficienza dei panni rotanti nel pulire anche le macchie della cucina. Se dovessimo fare un appunto sul lavaggio, però, è proprio sulla forma e disposizione dei panni: essi sono infatti completamente all’interno della circonferenza del robot, e per questo lasciano una striscia asciutta di circa 5cm ai bordi delle pareti. Se l’azienda avesse progettato dei panni più ampi probabilmente il lavaggio sarebbe stato più efficiente e non avrebbe richiesto di andare manualmente con uno straccio lungo le pareti, i mobili e intorno alle gambe del tavolo.

Proscenic Floobot M9: disponibilità e prezzo

Proscenic Floobot M9 è disponibile su Amazon al prezzo di listino di €549, ma al momento potete acquistarlo con un’ottima offerta; Ed in confezione trovate anche la stazione di svuotamento e un set completo di accessori di ricambio, compresi due sacchetti per la polvere, due panni rotanti e un filtro HEPA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.