Proiettore 4K, triplo sconto su Amazon: l'offerta sta andando a ruba

Il proiettore 4K WiMiUs P62 è in offerta su Amazon a soli 196€, grazie al coupon sconto da 60€ che si aggiunge ad un ulteriore sconto pre-esistente del 10%. Applicando il codice “LEHQH4R2” al momento del checkout, otterrai un ulteriore sconto del 5%. Insomma, puoi portartelo a casa ad un prezzo davvero conveniente grazie ad un triplo sconto di Amazon.

Ma fa attenzione: questa offerta sta andando rapidamente a ruba. Mentre scriviamo questa notizia, gli altri clienti hanno già ordinato il 90% delle unità in promozione. Hai davvero pochissimo tempo per approfittarne.

Ricordati che per beneficiare di tutti gli sconti dovrai fare due cose: 1) spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, in modo da avere il buono da 60€; 2) scorrere subito sotto con il cursore e premere il pulsante applica anche in prossimità del codice sconto per un ulteriore 5% di riduzione del prezzo. In questo modo otterrai il miglior prezzo possibile!

Quanto alle numerose funzionalità del proiettore, tra le caratteristiche più innovative del WiMiUS P62 troviamo la sua tecnologia di messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale, che elimina le complessità di configurazione spesso associate ai videoproiettori. Che sia posizionato su un tavolo, a lato della stanza o montato a soffitto, il P62 si adatta rapidamente per fornire un’immagine perfettamente rettangolare e nitida, rendendolo incredibilmente versatile e adatto a ogni tipo di ambiente domestico.

La luminosità di 22000 lumen e la risoluzione nativa Full HD 1080p, con supporto alla visualizzazione di contenuti 4K, garantiscono immagini straordinariamente dettagliate e vivide. Con un rapporto di contrasto di 20000:1, il P62 promette neri profondi e colori ricchi, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente su schermi che vanno da 50 a 300 pollici.

Questa qualità d’immagine, superiore del 30% rispetto ad altri proiettori 1080p sul mercato, assicura che film, giochi e presentazioni brillino in tutta la loro gloria visiva.

La connettività è un altro punto di forza del WiMiUS P62, grazie alla presenza della più recente tecnologia WiFi6 e Bluetooth 5.1. Queste funzionalità consentono una sincronizzazione rapida e senza interruzioni con dispositivi mobili e PC, nonché la connessione a sistemi di altoparlanti o cuffie Bluetooth per un’esperienza audio immersiva. Non farti scappare questa tripla offerta di Amazon e acquistalo subito!