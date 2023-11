Proiettore 4K con Netflix pre-installato in SUPER OFFERTA su Amazon

Il proiettore Yoton Y9 è attualmente in offerta su Amazon a soli 129,19€ anziché 149,59 €. É dotato di diverse funzionalità avanzate che lo rendono una scelta decisamente interessante: tra le caratteristiche principali, spicca il supporto alle piattaforme video più popolari come Netflix, Prime Video e YouTube, con licenza ufficiale.

Insomma, per godere del meglio dell’intrattenimento on-demand in streaming non sarai obbligato a connettere il proiettore ad una fonte esterna – come PC o smartphone -, dato che troverai queste app pre-installare sul device. Una comodità da non sottovalutare.

La risoluzione nativa 1080P, la luminosità di 12000 lumen e il rapporto di contrasto di 9000:1 contribuiscono a offrire un’immagine dettagliata e un’esperienza visiva realistica. Inoltre, il proiettore supporta la risoluzione fino a 4K, ampliando ulteriormente le possibilità di intrattenimento.

La connettività avanzata è garantita con la presenza di WiFi 5G per il mirroring wireless da dispositivi Android e il Bluetooth 5.2 per il collegamento di audio e cuffie Bluetooth.

Con doppi altoparlanti stereo integrati e il supporto audio Dolby, il proiettore offre un audio chiaro e realistico, arricchendo l’esperienza di visione. La possibilità di proiettare su un supporto fino a 200 pollici rende questo proiettore versatile e adatto a varie esigenze di intrattenimento e a pressoché ogni stanza della tua casa.

Il proiettore Yoton Y9 è multifunzione, supportando diverse modalità di input come HDMI, USB, FIRE STICK, PC, laptop, smartphone, TV Box, PS5 e Xbox Series X/S. Con una garanzia di 2 anni, supporto tecnico a vita e servizio clienti professionale, YOTON offre un pacchetto completo per chiunque desideri un’esperienza di proiezione di alta qualità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.