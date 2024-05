Problemi con la rete iliad: servizi down in tutta Italia

Questa mattina, sembrano esserci problemi per i servizi di iliad: sono in aumento le segnalazioni del down inviate al portale Downdetector, come sempre il migliore termometro in queste situazioni. Anche sui social si sta iniziando a discuterne, con post su X come quello che recita Ma c’è iliad down? .

iliad down? Cosa sta succedendo

Non è chiaro quale sia la causa dei malfunzionamenti, né quanto siano estesi. Sappiamo però che i feedback si concentrano soprattutto nelle grandi città: Milano, Roma, Cagliari, Torino, Bologna, Napoli ecc.

Come si può osservare dal grafico qui sopra, i problemi si sono manifestati nelle prime ore della mattinata, con un picco intorno alle 09:00.

Abbiamo effettuato un test in redazione con un’utenza iliad e tutto sembra funzionare correttamente. Potrebbe trattarsi di anomalie che si verificano a intermittenza o distribuite in modo non uniforme.

30 maggio 2024, 09.44: rallentano le nuove segnalazioni inviate a Downdetector, la situazione sta tornando alla normalità?

… articolo in aggiornamento