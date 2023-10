Private Internet Access: la VPN più affidabile oggi a meno di 2€

Ottieni subito una connessione dati privata e sicura su tutti i tuoi dispositivi grazie a Private Internet Access. Questa è la VPN più affidabile al mondo. Infatti, è 100% Open Source e No-Log. Sinonimo di garanzia e serietà, oggi la trovi in super offerta. Attivala subito a soli 1,92 euro al mese, per 2 anni con 3 mesi extra gratis. Un ottimo affare grazie al 82% di sconto.

Le sue principali caratteristiche sono tre: (1) veloce, (2) sicura e (3) altamente personalizzabile. Apprezzata da milioni di utenti, offre un’assistenza personalizzata a livello mondiale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Grazie alla sua rigorosa politica No-Log, questa VPN non registra né conserva i tuoi dati e le tue preferenze. Tutto è completamente protetto da una privacy infrangibile.

Private Internet Access: la soluzione ideale per privacy e sicurezza

Naviga online in totale sicurezza grazie a questa VPN. Ottieni Private Internet Access a soli 2 euro al mese. La licenza è valida per 2 anni con inclusi altri 3 mesi in regalo. Le sue innumerevoli funzionalità hanno come obiettivo quello di proteggere i tuoi dati su tutti i fronti. Dotata di app multidispositivo, questa VPN può essere installata su un numero illimitato di dispositivi senza costi extra.

Oltre alla sicurezza online, i suoi server – posizionati in 91 Paesi – garantiscono l’accesso facile a tutti i contenuti che preferisci senza restrizioni né limiti, indipendentemente da dove tu viva. Dotata anche di un blocco annunci integrato, noterai subito come la connessione dati è molto più veloce, fluida e senza rischi. Approfitta subito di questa occasione, metti in sicurezza tutti i tuoi dispositivi e quelli di famiglia e amici. Tutto tramite un’app leggera, semplice da usare e super intuitiva.

