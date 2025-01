Prime Video: non dimentichiamo i migliori film del 2024

Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand inclusa nel servizio Amazon Prime, ha sfornato tantissimi film durante tutto il 2024. In questo articolo vedremo quali sono stati i titoli migliori, da vedere o rivedere assolutamente anche in questo 2025.

Tra questi troviamo gli incredibili e indimenticabili Civil War e Arthur the King. Si tratta solo di due titoli, ma l’elenco completo ne contiene molti di più. Scopriamoli insieme.

Prime Video: tutti i migliori film del 2024

Vediamo quindi tutti i migliori film del 2024 su Prime Video.

Civil War

Genere: Thriller, Azione

In un’America futura sull’orlo del collasso, un gruppo di giornalisti intraprende un pericoloso viaggio attraverso zone di guerra per raggiungere la Casa Bianca prima che Washington cada. Il film esplora le conseguenze di una nazione profondamente divisa, offrendo uno sguardo inquietante su un possibile futuro distopico. My Old Ass

Genere: Commedia, Coming of age

Elliott, una diciottenne canadese, incontra la versione adulta di sé stessa durante un trip allucinogeno. Questo incontro surreale la porta a mettere in discussione la sua identità e le sue scelte future, esplorando temi di crescita personale e accettazione di sé in un racconto di formazione originale e commovente. Challengers

Genere: Dramma sportivo

Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice, si trova al centro di un triangolo amoroso e professionale quando suo marito, un campione in declino, affronta sul campo il suo ex migliore amico e ex fidanzato di Tashi. Il film esplora ambizione, passione e rivalità nel mondo del tennis professionistico. Look Back

Genere: Anime, Drammatico

Adattamento dell’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, il film racconta una storia intima e struggente che intreccia temi di perdita, crescita personale e resilienza. Con la sua narrazione emotiva e l’attenzione ai dettagli, si distingue come un’esperienza cinematografica catartica e profondamente toccante. Apocalypse Z: El principio del fin

Genere: Horror, Post-apocalittico

Manel, un uomo solitario di Vigo, si ritrova a dover affrontare una pandemia globale che minaccia di annientare l’umanità. Rimasto solo e senza risorse, intraprende un pericoloso viaggio attraverso una Spagna devastata, esplorando non solo la lotta per la sopravvivenza fisica, ma anche i conflitti interiori e le cicatrici emotive lasciate dall’isolamento. Arthur the King

Genere: Avventura, Drammatico

Michael Light, alla ricerca di una ultima possibilità di vittoria, convince uno sponsor a finanziare la sua partecipazione al Campionato Mondiale di Adventure Racing nella Repubblica Dominicana. Durante la gara, il team incontra un cane randagio di nome Arthur, che li accompagna nell’impresa, ridefinendo il significato di vittoria, lealtà e amicizia. Ghostbusters: Minaccia glaciale

Genere: Commedia, Fantastico

La famiglia Spengler ritorna a New York, unendosi agli Acchiappafantasmi originali in un laboratorio di ricerca segreto per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatena una forza malvagia, vecchi e nuovi Ghostbusters devono collaborare per salvare il mondo da una minaccia soprannaturale. House of Spoils

Genere: Thriller psicologico

Un’ambiziosa chef apre il suo primo ristorante farm-to-table in una remota tenuta. Mentre lotta contro il caos in cucina, un investitore dubbioso e i suoi stessi dubbi, si trova a fronteggiare il potente spirito del precedente proprietario della tenuta, deciso a sabotarla ad ogni passo. Un mondo a parte

Genere: Commedia drammatica

Michele, un maestro elementare, lascia la periferia romana per insegnare in una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Qui incontra Agnese, la vicepreside che lotta per salvare la scuola con soli cinque alunni. Il film affronta con delicatezza e umorismo i temi dello spopolamento delle aree rurali e dell’importanza dell’istruzione. Emma e il giaguaro nero

Genere: Avventura, Drammatico

Emma, un’adolescente cresciuta in Amazzonia, torna nella giungla quando scopre che il giaguaro nero con cui è cresciuta rischia di essere catturato dai bracconieri. Seguita dalla sua professoressa di biologia, Emma affronta un’avventura pericolosa per salvare l’animale e riscoprire le sue radici. Immaculate – La prescelta

Genere: Horror

Cecilia, una donna di fede devota, viene accolta calorosamente in un convento italiano apparentemente idilliaco. Tuttavia, presto scopre che il suo nuovo ambiente nasconde segreti oscuri e terrificanti, mettendo alla prova la sua fede e la sua sopravvivenza. Libre

Genere: Thriller, Biografico

Basato sulla vera storia di Bruno Sulak, un leggendario fuorilegge francese degli anni ’70 e ’80. Il film segue le audaci rapine di Sulak, noto per il suo fascino e la sua eleganza, mentre viene inseguito dal tenace commissario George Moréas. La storia si evolve in un emozionante gioco del gatto e del topo, esplorando temi di libertà e ribellione. The Beekeeper

Genere: Azione, Thriller

Un ex operativo militare, ora apicoltore per un’organizzazione segreta che protegge il mondo, intraprende una campagna di vendetta quando la sua vicina perde tutti i suoi risparmi a causa di una truffa online. Il film mescola azione ad alta tensione con una trama di vendetta personale. Il Ministero della Guerra Sporca

Genere: Azione, Commedia storica

Basato su fatti reali, il film racconta la storia della prima unità di forze speciali britanniche, formata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gruppo eterogeneo di agenti intraprende una missione audace contro i nazisti, utilizzando tecniche di combattimento non convenzionali che cambieranno il corso della storia.

