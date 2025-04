Netflix ci sorprende annunciando già le novità di maggio 2025

In questi giorni Netflix ha sorpreso tutti. Infatti, all’interno di un annuncio, con largo anticipo, ha già comunicato alcune delle novità in arrivo a maggio 2025 sulla piattaforma per tutti gli abbonati.

Si preannuncia un mese davvero intenso per la quantità di film e serie che arricchiranno il già pieno catalogo di questo servizio streaming live e on demand. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata ai prossimi arrivi.

Netflix: i film in arrivo a maggio 2025

Ecco i film in arrivo a maggio 2025 su Netflix.

07 maggio Proiettile vagante 3 (Azione) Il terzo capitolo della saga “Proiettile vagante” segue le avventure dell’ex meccanico Lino, ora trasformato in un abile pilota da corsa, mentre affronta nuove sfide nel mondo delle corse clandestine. Determinato a svelare la verità dietro una cospirazione che minaccia la sua famiglia, Lino si trova coinvolto in inseguimenti ad alta velocità e scontri pericolosi. Con l’aiuto della sua squadra fidata, dovrà mettere alla prova le sue abilità per proteggere coloro che ama. Questo film promette sequenze d’azione mozzafiato e una trama avvincente.

09 maggio Nonnas (Commedia) Basato su una storia vera, “Nonnas” racconta la vicenda di Joe Scaravella (Vince Vaughn), un ex dipendente della MTA di New York che, dopo la morte della madre, decide di aprire un ristorante italiano in suo onore. La particolarità del locale è che assume nonne italiane del posto come cuoche, ognuna portando le proprie ricette tradizionali. Inizialmente, le nonne faticano a collaborare, ma col tempo formano una famiglia unita. Il film esplora temi come l’amore familiare, il patrimonio culturale e la comunità costruita attraverso i pasti condivisi.

23 maggio Thunderbirds: L’élite dell’aeronautica americana (Documentario) Questo documentario offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte dei Thunderbirds, la squadra acrobatica ufficiale dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Attraverso interviste approfondite e filmati spettacolari, il film esplora la dedizione, la disciplina e il coraggio necessari per far parte di questa élite. Gli spettatori avranno l’opportunità di conoscere le storie personali dei piloti e del personale di supporto, scoprendo cosa serve per eseguire manovre aeree mozzafiato. Un tributo alla precisione e alla passione che definiscono i Thunderbirds.

23 maggio Fear Street: Prom Queen (Horror) Ambientato nel 1988, “Fear Street: Prom Queen” segue le vicende delle ragazze più popolari della Shadyside High mentre si preparano per il ballo di fine anno. Quando una candidata insolita entra in competizione per il titolo di reginetta del ballo, le altre concorrenti iniziano a scomparire misteriosamente. Lori Granger (India Fowler) e le sue amiche devono affrontare un terrore inaspettato mentre cercano di svelare il mistero dietro le sparizioni. Questo nuovo capitolo della serie “Fear Street” promette suspense e colpi di scena.



Le serie TV in arrivo a maggio 2025

Ecco le serie TV in arrivo a maggio 2025 su Netflix.

01 maggio The Four Seasons (Serie comedy) Una serie romantica che segue le vicende di quattro coppie durante le loro vacanze stagionali, esplorando le complessità delle relazioni attraverso le diverse stagioni dell’anno. Angi: Crimini e bugie (Docuserie true crime spagnola) Questa docuserie spagnola approfondisce i casi criminali più noti legati ad Angi, una figura controversa coinvolta in numerosi scandali, esplorando le verità e le menzogne dietro ai titoli dei giornali.

02 maggio Unseen (Serie crime) Un thriller avvincente che segue le indagini di un detective su una serie di omicidi apparentemente scollegati, rivelando una rete nascosta di crimini e segreti.



08 maggio Per sempre (Serie) Una drammatica esplorazione delle vite intrecciate di tre famiglie nel corso di decenni, affrontando temi di amore, perdita e redenzione.

09 maggio Too Hot to Handle: Italia (Reality) La versione italiana del popolare reality show in cui single attraenti devono resistere alle tentazioni fisiche per vincere un premio in denaro, mettendo alla prova la loro forza di volontà e connessioni emotive.

15 maggio Love, Death & Robots (Volume 4) La quarta raccolta di cortometraggi animati che esplorano temi di amore, morte e robotica attraverso storie innovative e visivamente sorprendenti. Pernille (Stagione 5) La quinta stagione delle avventure di Pernille, una giovane donna che naviga le sfide della vita moderna con umorismo e determinazione. Reservatet – La riserva (Serie mistery danese) Un mistery danese ambientato in una comunità isolata, dove segreti oscuri emergono quando un nuovo arrivato inizia a indagare su una serie di sparizioni inspiegabili.

16 maggio Rotten Legacy (Serie drama spagnola) Un dramma familiare spagnolo che esplora le conseguenze di un’eredità controversa, mettendo in luce le tensioni tra i membri di una famiglia divisa da segreti e ambizioni.

22 maggio Sirens (Dark comedy con Julianne Moore e Kevin Bacon) Una dark comedy che segue le vicende di una famiglia disfunzionale alle prese con situazioni assurde e comiche, interpretata da Julianne Moore e Kevin Bacon.

23 maggio Non ti dimenticherò (Serie drama taiwanese) Un dramma taiwanese che racconta la storia di due amanti separati dal destino, i cui percorsi si intrecciano nuovamente anni dopo, riaccendendo vecchie passioni e conflitti. Big Mouth (Stagione 8) L’ottava stagione della serie animata che esplora le sfide e le scoperte dell’adolescenza attraverso l’umorismo irriverente e personaggi memorabili.



Intanto è possibile gustarsi gli arrivi di aprile su Netflix.