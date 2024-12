Prime Video: anno nuovo titoli nuovi in arrivo a gennaio 2025

Nuovi capolavori e tantissime novità sono in programma per il nuovo anno su Prime Video. Non perderti nulla approfittando della prova gratuita attivabile online! Grazie a questa piattaforma avrai la possibilità di goderti tantissimi nuovi titoli in arrivo lungo tutto il mese di gennaio 2025.

Un’occasione unica per iniziare l’anno all’insegna dell’intrattenimento. Il ricco catalogo di questo colosso dello streaming non fa altro che rendere piacevoli i tuoi momenti di relax, da solo o con tutta la famiglia. Avrai solo l’imbarazzo della scelta. Tra i titoli più acclamati abbiamo The Rig 2 e On Call e LOL: Qui rira le dernier?

Prime Video: ecco film e serie TV in arrivo a gennaio 2025

Si tratta solo di un’anteprima che riguarda le novità in arrivo a gennaio 2025 su Prime Video. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulle new entry del primissimo mese dell’anno. Vediamo quindi tutti i titoli che al momento sappiamo arricchiranno il catalogo di questa piattaforma.

Iniziamo con i film che arriveranno a gennaio 2025.

16 gennaio Inarrestabile | Biografico

Jennifer Lopez interpreta una donna determinata a superare ogni ostacolo nella sua vita. Il film racconta la sua ascesa da umili origini al successo nel mondo dello spettacolo. Una storia di ambizione, resilienza e il potere di credere in se stessi.

30 gennaio Un matrimonio di troppo | Commedia

Will Ferrell e Reese Witherspoon si trovano coinvolti in un matrimonio inaspettato e caotico. Tra equivoci, situazioni imbarazzanti e incontri improbabili, devono navigare le complicazioni dell’amore. La commedia esplora le dinamiche delle relazioni moderne con umorismo e cuore.



Continuiamo con le serie TV che arriveranno su Prime Video a gennaio 2025.

5 gennaio The Rig – Stagione 2 | Thriller/Fantascienza

L’equipaggio della piattaforma petrolifera affronta nuove minacce soprannaturali nell’oceano. Isolati e in pericolo, devono lottare per la sopravvivenza contro forze misteriose. La tensione cresce mentre cercano di svelare i segreti nascosti nelle profondità marine.

9 gennaio On Call | Poliziesco

Un detective esperto e il suo nuovo partner affrontano casi complessi in una grande città. Tra indagini intense e conflitti personali, devono imparare a lavorare insieme. La serie esplora le sfide quotidiane delle forze dell’ordine e i dilemmi morali che affrontano. Red Carpet – Vip al tappeto | Game-show

Celebrità si sfidano in prove divertenti e imbarazzanti sul red carpet. Tra gag esilaranti e situazioni inaspettate, i VIP mostrano un lato inedito di sé. Lo show mescola glamour e comicità, offrendo uno sguardo ironico sul mondo dello spettacolo.

10 gennaio Übel Blatt | Anime

Un guerriero tradito cerca vendetta in un mondo fantasy medievale. Il suo viaggio lo porta a confrontarsi con antichi nemici e nuove minacce. L’anime esplora temi di tradimento, redenzione e il prezzo della vendetta. LOL: Qui rira le dernier? | Show comico

Comici famosi si sfidano cercando di non ridere alle battute degli altri. Chiusi in uno studio per ore, devono resistere a gag e situazioni esilaranti. Il vincitore sarà l’ultimo a mantenere la serietà in questo torneo di risate.

23 gennaio Harlem – Stagione 3 | Commedia/Drammatico

Le quattro amiche di Harlem affrontano nuove sfide personali e professionali. Tra relazioni complicate, ambizioni di carriera e cambiamenti di vita, il loro legame viene messo alla prova. La serie continua a esplorare temi di amicizia, amore e realizzazione personale.



