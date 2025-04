BESTSELLER Amazon: 5 Smart TV spettacolari a prezzi imbattibili

Devi assolutamente cambiare la tua Smart TV ma sei indeciso tra i vari modelli che sono disponibili? Ti piacerebbe riuscire a trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora dai un’occhiata a questi 5 modelli spettacolari che grazie alle offerte di Amazon potrai accaparrarti a molto meno del loro prezzo originale.

Smart TV: 5 modelli top a prezzi bassissimi

Sony BRAVIA KD-32W800 da 32 pollici è dotata di Android TV e gode della tecnologia a LED con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e risoluzione 720 p. È dotata della tecnologia Bluetooth, connessione WiFi e delle porte HDMI ed Ethernet. La puoi avere a soli 285 euro con un rapporto qualità prezzo davvero imbattibile.

Hisense 43E77NQ da 43 pollici con una risoluzione QLED 4K e Quantum Dot Colour regala immagini spettacolari e adesso la puoi avere a soli 299 euro, invece che 399 euro. È dotata del sistema operativo VIDAA con Alexa integrata e potrai controllarla anche con la voce con il telecomando che trovi incluso.

Samsung TV da 55 pollici, con processore Crystal 4K UHD compatibile con Alex e Google Assistant riesce a donare sfumature di colori incredibili e immagini sempre perfettamente nitide. Evita lo sfarfallio e gode anche di una funzionalità gaming. Ha un design estremamente sottile e la puoi mettere nel tuo carrello a soli 409 euro.

TCL 55V6B da 55 pollici rappresenta sicuramente uno dei migliori dispositivi sul mercato per qualità prezzo. Ha una risoluzione 4K HDR con Dolby audio surround a 360 gradi e Google TV per raccogliere tutte le tue app in un’unica interfaccia. Adesso su Amazon con lo sconto del 34% te la porti a casa soli 329 euro.

La spettacolare LG Serie UR75 da 65 pollici oggi è tua a soli 549 euro con lo sconto di 150 euro. Il potente processore α5 Gen6 unito diverse tecnologie che migliorano il contrasto e i colori garantisce un’esperienza visiva senza precedenti. Include Alexa e un portale per lo sport dedicato.

