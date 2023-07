Prime Day 2023, I have a Dreame

Il Prime Day è per qualcuno una semplice curiosità da sfogliare e per altri una vera e propria opportunità per mettere le mani sul prodotto desiderato, ma facendo leva sui grandi sconti che queste giornate si portano appresso. Chi ha un sogno può trovare risposte e chi non ha un Dreame può finalmente aprire gli occhi e portarselo a casa. Proprio gli strumenti Dreame per le pulizie domestiche, infatti, sono tra i device più appetibili sulla vetrina del Prime Day 2023, ricreando così su Amazon la migliore delle opportunità di acquisto per dare una svolta alle pulizie domestiche.

Sono tre, in particolare, i modelli con sconto in grande spolvero, sui quali fare affidamento per approfittare delle migliori opportunità in assoluto:

DreameBot L10s Ultra

Dreame H12 Pro

DreameBot D10 Plus

Prodotti diversi, con caratteristiche diverse, ma accomunati dal medesimo Prime Day che rappresenta una carezza al budget ed una spinta verso quel sogno di godersi una casa pulita e molto tempo libero in più.

Dreame, gli sconti del Prime Day

Dreame è uno dei marchi che più si è messo in luce negli ultimi anni per la bontà riversata nei propri dispositivi per la pulizia della casa, scommettendo sull’innovazione e rinnovando la propria intera gamma con una costante ambizione. Oggi su Dreame è riposta la fiducia dei consumatori italiani, che in questo Prime Day troveranno nuovamente le giuste argomentazioni per affidare al marchio la pulizia dei propri ambienti di casa.

DreameBot L10s Ultra

Il modello L10s è per chi vuole affidare totalmente la pulizia di casa ad un robot, sapendo che l’unico impegno necessario è quello della manutenzione dei filtri, del raccoglitore e delle spazzole. Un robot, insomma, che spazza e che pulisce, che aspira la polvere e che rimuove lo sporco attraverso strofinacci rotanti. Lo sporco è depositato nella colonna di ricarica al termine del ciclo di pulizia, momento nel quale il serbatoio di bordo viene automaticamente scaricato e le spazzole pulenti vengono rigenerate attraverso un getto di aria calda (per asciugare) e di acqua pulita (per riavviare le pulizie).

Rispetto ai diretti concorrenti, Dreame L10s Ultra vanta soprattutto una maggior capacità di aspirazione, per il resto offre caratteristiche paritetiche pur con un rapporto qualità/prezzo superiore. Quando poi a mettersi di mezzo è il Prime Day, ecco che ogni equilibrio salta a tutto vantaggio della scelta finale: per poche ore il Dreame L10s Ultra sarà disponibile per 849 euro invece di 1199 euro, con uno sconto che arriva al 29%.

Dreame H12 Pro

Un aspirapolvere, ma con tutti i benefici che un aspirapolvere senza fili può offrire. Un aspiratore, soprattutto, che va ben oltre: il suo funzionamento prevede un rullo umido che raccoglie lo sporco, un meccanismo che distacca i residui ed un flusso d’aria interno che li deposita nel serbatoio. Grazie all’H12 Pro non ci sono dunque limiti nella pulizia: che sia polvere, che sia farina, che sia una bibita o che sia un uovo, il pavimento ne uscirà in ogni caso pulito in profondità grazie alla particolare ingegneria del concept.

Non avrai più da piangere sul latte versato, perché a rimuoverne le tracce ci pensa la superficie assorbente che va a contatto con il pavimento: basterà guidare l’H12 Pro verso la zona da pulire ed in un paio di passaggi il pavimento tornerà quello di prima. La facilità d’uso e la scontistica di queste ore sono gli elementi che fanno la differenza: 349 euro invece di 499 euro significano un salto in avanti in termini di igiene e di comodità, delegando al Dreame l’onere di eliminare ogni pensiero: una passata e via.

DreameBot D10 Plus

Accendi, imposti l’app e poi non ci pensi più: un robot di questo tipo, infatti, è pensato e sviluppato appositamente per regalare il massimo dell’indipendenza e della libertà, garantendo pulizia continua senza intervento alcuno. Il serbatoio interno dello sporco, infatti, si svuota da solo; la ricarica garantisce cicli continui come da programmazione preimpostata; l’uso del panno umido sulla parte posteriore completa il lavoro delle spazzole anteriori e dell’aspiratore centrale, andando capillarmente in ogni fessura a raccogliere il pulviscolo per lasciare il pavimento pulito fin dal primo passaggio.

Il vantaggio impagabile è quello di poter delegare al robot ogni operazione e quindi dimenticarsene. All’occorrenza sarà l’app a raccogliere nuovamente l’attenzione attorno allo status del robot, richiedendo ad esempio di svuotare il raccoglitore della base di ricarica, oppure consigliando manovre ulteriori a garanzia delle migliori performance possibili. Rispetto alla concorrenza, il D10 Plus è in grado di offrire una mappatura più rapida e la possibilità di conservare più mappe (per poter pulire efficacemente anche più piani della medesima abitazione), garantendo una maggiore autonomia grazie alla batteria da 5200 mAh e portando così facilmente a regime i comandi rilasciati tramite assistenti vocali quale Alexa.

50 euro di sconto abbattono il prezzo abituale di 349 euro per portarlo a 299 euro: più che un’opportunità, è una vera e propria occasione, con un nome preciso: si chiama Prime Day e consente di trasformare sogni in realtà a colpi di sconti.

In collaborazione con Dreame