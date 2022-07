Prime Day 2022: ottieni anche tu un buono sconto da 6 euro

Il Prime Day 2022 sta per iniziare. Le super offerte di questa due giorni di maratona degli sconti inizierà alle 00:01 del 12 luglio per poi concludersi alle 23:59 del 13 luglio. Un’occasione imperdibile per acquistare i prodotti dei tuoi sogni a prezzi davvero mozzafiato. Ma sappi che potrai risparmiare ulteriormente.

Infatti, Amazon ha attiva un’iniziativa che ti permette di ottenere un buono sconto da 6 euro che potrai utilizzare durante il Prime Day 2022, come se il risparmio non bastasse. L’occasione è davvero speciale perché questo buono sconto è cumulabile con l’acquisto di tutti i prodotti scontati durante l’evento.

Tuttavia ti ricordiamo che per accedervi devi essere iscritto al servizio Amazon Prime. Se ancora non ti sei abbonato non preoccuparti, sei ancora in tempo, ma ti devi sbrigare. Attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni e accedi a un mondo di benefici e vantaggi spettacolari.

Non solo avrai accesso a promozioni esclusive e uniche, ma anche a consegne gratuite in 1/2 giorni su oltre 2 milioni di prodotti venduti da Amazon. Potrai vedere tantissimi film, serie TV, docuserie e la UEFA Champions League grazie ad Amazon Prime, la piattaforma di streaming gestita dal colosso dello shopping online.

Prime Day 2022: come ottenere un buono sconto da 6 euro

Ora vediamo come puoi ottenere un buono sconto da 6 euro con Amazon che potrai sfruttare durante il Prime Day 2022. Un’occasione unica che va ad aumentare il potenziale di risparmio che già questo evento regala. Ottenerlo è molto semplice e veloce, basta solo seguire alcuni passaggi.

In pratica dovrai ricaricare il tuo account personale Amazon di almeno 60 euro. Effettuando una ricarica di questo importo o superiore avrai diritto a un buono sconto del valore di 6 euro. Una volta confermata la ricarica e la promozione, passate 24 ore, al primo ordine utile ti verranno scontati automaticamente 6 euro in carrello.

Niente male vero? Ti ricordiamo però che per accedere a questa promozione e alla due giorni del Prime Day 2022 devi essere iscritto al servizio Amazon Prime. Abbonati subito e attiva la prova gratuita di 30 giorni dove potrai godere dei tantissimi benefici e vantaggi che solo Amazon sa darti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.