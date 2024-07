Preordini aperti per Nintendo Switch Lite ispirata a The Legend of Zelda

È stata annunciata giusto qualche settimana fa, in occasione dell’ultimo Nintendo Direct. Ora, l’edizione speciale Hyrule di Nintendo Switch Lite è finalmente disponibile al preordine tramite Nintendo Store al prezzo di 229,99 euro. È possibile inoltre preordinare anche tre nuovi titoli, in uscita a breve, annunciati sempre durante la presentazione Nintendo.

Hyrule edition, bonus aggiuntivo e tre titoli in preorder

La bellissima console oro, decorata con lo stemma di Hyrule e ispirata alla serie di The Legend of Zelda, uscirà il 26 settembre. Un vero pezzo da collezione per gli amanti della serie, ma anche un ottimo acquisto per chi vuole accedere all’ampio catalogo di Nintendo Switch senza rinunciare alla comodità di una console leggera e portatile.

Insieme al preordine è inclusa un’iscrizione di 12 mesi a Nintendo Switch Online + pacchetto aggiuntivo, dal valore di 39,99 euro, che permette sia di accedere al multiplayer e alle attività online, che di usufruire di un catalogo in continuo aggiornamento di classici per Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, oltre a una serie di DLC per una selezione di titoli – tra cui Splatoon 2: Ocro Expansion e Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Oltre alla console ispirata alla saga di The Legend of Zelda, Nintendo Store ha aperto i preordini anche per tre giochi recentemente annunciati. Si tratta di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, in uscita il 7 novembre (puoi preordinarlo qui), Super Mario Party Jamboree in arrivo il 17 ottobre (qui per preordinare il gioco) e Donkey Kong Country Returns HD, previsto per il 16 gennaio 2025 (preordinalo cliccando qui). Il prezzo è uguale per tutti e tre i titoli: 59,99 euro.