PREORDINA The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e RISPARMIA 10€!

Annunciato pochi giorni fa, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il nuovo capitolo in uscita il 30 settembre su Nintendo Switch. Su Amazon puoi già prenotarlo e risparmiare! Sì perché, mentre il prezzo classico si attesta sui 59,98€, in questo momento puoi preordinarlo a soli 49,99€.

Tutte le caratteristiche del nuovo The Legend of Zelda

In questa epica avventura, la principessa Zelda assume un ruolo di protagonista, determinata a salvare il suo amato regno. Al suo fianco ci sarà la misteriosa fata Tri, la quale permetterà alla principessa di creare repliche degli oggetti e dei personaggi che incontra durante il suo viaggio grazie al suo bastone magico.

Il potere delle repliche è una delle caratteristiche principali del gioco. Con questo potere, Zelda può creare repliche di blocchi d’acqua per raggiungere luoghi elevati, costruire ponti con vecchi letti, lanciare rocce contro i nemici e molto altro ancora. La chiave del successo sarà la capacità di sperimentare e combinare creativamente le repliche per risolvere enigmi e superare ostacoli. Ma non è tutto: Zelda può persino creare repliche di mostri per farli combattere al suo fianco, aggiungendo un elemento strategico al combattimento.

Questo titolo offre un’esperienza di gioco innovativa e ricca di sfide, con un’enfasi sulla risoluzione di enigmi e sul combattimento strategico. Il tutto per scoprire perché gli abitanti stanno scomparendo senza lasciare traccia, inghiottiti da strani squarci apparsi improvvisamente. E tra i dispersi si trova anche un coraggioso spadaccino, che ha combattuto a lungo per proteggere il regno: Link!

Non perdere l’occasione di preordinare The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom al prezzo più basso di sempre: solo 49,99€! Ti ricordiamo che l’uscita è fissata per il 30 settembre!