Power Bank da 20000 mAh e 3 uscite in SCONTO del 45% tuo a soli 21€

Oggi con una cifra davvero piccolissima puoi acquistare un caricatore portatile per tutti i tuoi dispositivi. Dunque non perdere l’occasione, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank da 20000 mAh a soli 21,99 euro, invece che 39,99 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque in questo momento puoi beneficiare di uno sconto del 45% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare quasi 18 euro sul totale. Soprattutto potrai avere un caricatore portatile dalla potenza eccellente, in grado di ridare energia a qualsiasi device. Perfetto quando sei spesso fuori casa.

Power Bank da 20000 mAh: versatile ed economico

Con questo Power Bank puoi stare tranquillo perché possiede una capacità da 20000 mAh che ti permette di ricaricare uno smartphone circa 4 volte e un tablet 2 o 3 volte. Ma non solo. Grazie ai suoi 35 W di potenza puoi ridare energia anche ad altri dispositivi come MacBook, smartwatch, auricolari wireless e consolle portatili.

Possiede ben 3 ingressi USB che ti consentiranno di ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea senza perdere potenza. Ha un design estremamente compatto e leggero, perfetto per portarlo ovunque. Gode di protezioni da sovraccarico, cortocircuito e sovra corrente per garantire la massima sicurezza a ciò che collegherai.

Non aspettare che sia tardi. È chiaro che a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank da 20000 mAh a soli 21,99 euro, invece che 39,99 euro. Ricordati che per poterlo avere a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.