Power Bank 10000mAh con MagSafe in SUPER SCONTO su Amazon (-40%)

Un power bank da 10000mAh con tecnologia MagSafe per permetterti di tenere sempre carico il tuo iPhone? Siamo di fronte alla grande proposta Amazon del giorno: attiva il coupon che trovi in pagina e ottieni subito il 40% su un accessorio indubbiamente utile e sempre più essenziale.

Power Bank 10000mAh in offerta: le caratteristiche

Questo power bank offre una potenza di ricarica rapida wireless fino a 15W, con supporto specifico per la ricarica rapida da 7,5W, garantendo un’esperienza di ricarica veloce e affidabile. L’accessorio è dotato di una porta di uscita USB-C che supporta la ricarica rapida PD da 20W e una porta USB che supporta QC da 22,5W, consentendo di caricare rapidamente anche altri dispositivi compatibili.

Il design leggero e compatto del power bank lo rende estremamente portatile e comodo da trasportare ovunque. Inoltre, la presenza di un pratico cordino lo rende ancora più facile da trasportare e utilizzare in movimento.

Progettato appositamente per le serie iPhone, il power bank Magsafe è compatibile con le custodie magnetiche certificate ufficiali per telefoni Apple garantendo una perfetta integrazione e una ricarica ottimale senza dover rimuovere la custodia. Attiva il coupon che trovi in pagina e ottieni subito il 40% di sconto.