Potente robot aspirapolvere Lefant è in offerta: il prezzo crolla a 129,99€ (-48%)

Il Lefant M213s è in offerta su Amazon al prezzo promozionale di soli 129,99€, con un enorme risparmio sul suo normale prezzo di ben 250€.

Questo dispositivo è un assistente formidabile per la pulizia domestica, grazie alle sue funzioni avanzate e alla sua alta potenza di aspirazione.

Equipaggiato con la tecnologia Freemove 3.0, il M213s è dotato di 13 sensori che gli consentono di muoversi agilmente negli spazi domestici, evitando ostacoli e riducendo il rischio di rimanere bloccato. La sua struttura compatta, con una larghezza di soli 28 cm, permette al robot di navigare facilmente anche negli spazi più stretti.

Il M213s sfrutta una potente aspirazione di 3200pa, regolabile su tre velocità differenti, per adattarsi a varie necessità di pulizia. Il capiente cestino da 500 ml garantisce che una grande quantità di polvere e detriti possa essere raccolta senza necessità di svuotamenti frequenti.

In termini di autonomia, questo modello brilla per la sua batteria da 2600 mAh che gli permette di operare fino a 150 minuti con una sola carica. Inoltre, è in grado di tornare autonomamente alla base di ricarica quando la batteria scende al 15%, assicurando sempre disponibilità per le sessioni di pulizia.

Per le famiglie con animali domestici, il M213s è particolarmente indicato grazie alla sua porta di aspirazione senza spazzole, che evita i grovigli di peli, rendendo la manutenzione semplice e igienica. Le spazzole laterali rafforzano l’efficacia del robot, catturando peli e detriti con facilità.

Le funzionalità intelligenti non sono da meno. La compatibilità con Alexa e Google Home permette di controllare il robot tramite comandi vocali, mentre l’app Lefant offre opzioni avanzate come la programmazione delle pulizie, il monitoraggio in tempo reale e la selezione delle modalità di pulizia.

Il pacchetto include anche un panno asciutto e salviettine usa e getta per una pulizia più profonda, sebbene non sia dotato di un serbatoio d’acqua per le operazioni di lavaggio umido.

A soli 129,99€, il Lefant M213s è un’opzione altamente raccomandata per chi cerca un robot aspirapolvere versatile, potente e adatto alla vita moderna. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!