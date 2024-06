Potente GPS con SIM a 4,24€ su Amazon: sconto 75% e MEGA batteria integrata

Potrei monitorare la posizione precisa della tua automobile, ma non solo! Questo potente localizzatore GPS, con SIM e mega batteria integrati, lo prende in sconto del 75% su Amazon in questo momento. Un prodotto super affidabile, che gestisci direttamente tramite applicazione per smartphone e che funziona attraverso un abbonamento mensile da pochissimi euro, che può stipulare oppure disdire quando vuoi. Per esempio, puoi attivarlo quando vai in vacanza per monitorare l’auto o la moto.

Per approfittare della doppia promozione, e ottenere il massimo sconto possibile, basta seguire queste istruzioni:

copia fra gli appunti il codice ” M7B5T88X “;

” M7B5T88X “; attiva il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello ;

; prima di completare l’ordine, incolla il codice copiato.

Arriva a casa in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Facile da usare, basta abbinarlo al tuo smartphone usando la speciale applicazione dedicata. Dopo questo step, dovrai solo decidere cosa vuoi controllare con questo dispositivo. L’enorme batteria da ben 6000 mAh ti offre tantissimi giorni di autonomia con una sola ricarica. Quando sarà il momento, basterà usare il cavo USB in dotazione e in poco tempo sarà di nuovo carica e pronta per essere utilizzata.

Sul posteriore del dispositivo c’è addirittura un potente magnete: potrai sfruttarlo per nascondere al meglio il sistema di localizzazione, così che risulti introvabile anche ai ladri. Precisissimo il funzionamento e accurato il monitoraggio della posizione tramite il tuo smartphone.

