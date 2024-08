Portafoglio con protezione RFID: oggi costa meno della metà (18€)

Il portafoglio da uomo con protezione RFID che vogliamo presentarti unisce alla perfezione stile e sicurezza. Questo accessorio, pratico e raffinato, ti permette di tenere in ordine banconote e carte, proteggendole efficacemente da tentativi di clonazione: una necessità imprescindibile al giorno d’oggi.

Affrettati a completare l’acquisto su Amazon, dove puoi approfittare di uno sconto incredibile del 53%: per soli 18 euro, invece di 39 euro, questo elegante portafoglio con protezione RFID è già tuo.

Portafoglio con protezione RFID a prezzo ridicolo

Il portafoglio Unoseks è stato progettato per essere ergonomico e compatto: puoi riporlo comodamente in tasca o in borsa. Con dimensioni di 10 x 7,5 x 2 cm e un peso di appena 120 g, è perfetto per chi è sempre in movimento. La tecnologia RFID integrata garantisce che le tue carte siano sempre al sicuro da scansioni indesiderate, offrendo la massima protezione. Dotato di vari scomparti interni, può contenere fino a 14 carte, contanti e documenti, assicurando che tutto sia facilmente accessibile.

Le quantità sono limitate, quindi non aspettare: aggiungi subito al carrello questo portafoglio con protezione RFID a meno di metà prezzo e ricevilo comodamente a casa in pochi giorni.