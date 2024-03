Portafoglio con protezione RFID: carte sempre al SICURO (29€)

Il portafoglio da uomo con protezione RFID che propone Unoseks coniuga perfettamente stile, praticità e sicurezza. Un accessorio completo ed efficace per organizzare al meglio i contanti e proteggere le tue carte: scelta intelligente e vantaggiosa, oltre che indispensabile alla luce dei rischi a cui andresti incontro facendone a meno.

C’è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire, per cui approfitta di quest’occasione ed effettua il tuo ordine su Amazon: grazie al coupon con sconto del 40% da spuntare in pagina, ti aggiudichi un eccellente portafoglio con protezione RFID ad un prezzo di appena 29 euro invece di 49 euro.

Maxi sconto per questo portafoglio con protezione RFID

Il portafoglio Unoseks si distingue per un design sottile e compatto, che lo rende comodo da sistemare in tasca o in borsa. Le sue dimensioni di 10 x 7,5 x 2 cm ed il peso di soli 120 g caratterizzano l’accessorio perfetto per chi è sempre in movimento.

Integrando l’avanzata tecnologia di blocco RFID, il portafoglio Unoseks protegge le tue carte da scansioni non autorizzate, assicurando privacy e sicurezza. Ampio spazio per organizzare fino a 14 carte, contanti e documenti: tutto rapidamente accessibile.

Le scorte a disposizione stanno per finire, scegli la convenienza e metti nel carrello il tuo nuovo portafoglio con protezione RFID risparmiando ben 20 euro: arriverà a casa prestissimo e con spedizione gratuita.