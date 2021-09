Se sei alla ricerca di uno Smartwatch innovativo che ti metta tutto a portata di polso, non puoi non rivolgerti a Polar che con il suo modello Vantage M ti offre un vero gioiello. Disponibile in promozione su Amazon lo paghi appena €159,90 riuscendo a risparmiare ben il 43% sul prezzo di listino. Se sei interessato non fartelo scappare visto che la promozione terminerà questa sera.

Inoltre ti faccio sapere che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Polar Vintage M: uno Smartwatch che non si delude

Di Smartwatch in commercio ce ne sono a migliaia e per tutte le tasche ma se sei davvero alla ricerca di un dispositivo che non ti possa deludere in alcuna circostanza, il Polar Vintage M è un'ottima scelta. Disponibile in colorazione nera è perfetto sia per un polso maschile che per un polso femminile inoltre con la sua cassa rotonda ha un aspetto subito elegante quindi lo adatti pressoché a tutti gli stili.

Ti metto a disposizione un ampio display a colori che ti mostra tutte le informazioni di cui sei in cerca. Al suo interno possiede numerosi sensori e anche un GPS integrato per non farti mancare davvero nulla. È perfetto se sei in cerca di un dispositivo che possa tenere traccia dei tuoi allenamenti più vividi anche perché ti mette a disposizione ben 130 modalità di sport integrate tra cui il nuoto, il ciclismo e la corsa.

Non ci dimentichiamo della batteria super portentosa che ti regala un'autonomia veramente elevata con un utilizzo tipico, se invece passi in modalità allenamento avrai a disposizione fino a 30 ore d'indipendenza.

Acquista subito il tuo Polar Vantage M su Amazon a soli €159,90. L'ordine lo ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente standard, non perdere le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

