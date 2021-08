Pokémon Legends: Arceus arriverà il prossimo anno e presenterà dei mostriciattoli mai visti prima che purtroppo, probabilmente si estingueranno. Di fatto, un destino straziante è in serbo per le ultime creazioni di The Pokémon Company. Ora vi spieghiamo il perché.

Pokémon Legends: Arceus mostrerà gli antenati degli attuali Pokémon

Quando Pokémon Legends: Arceus arriverà su Switch il 28 gennaio, porterà con sé una manciata di nuovi mostriciattoli. “Che bello!”, penserete. Eppure il mio cervello mi dice che c'è qualcosa di strano in questo capitolo della saga. Bene: se la storia è ambientata secoli addietro rispetto ai nostri tempi, vuol dire che vedremo dei Pokémon sì inediti… ma anche estinti, che non hanno fatto “in tempo” ad arrivare ai giorni nostri. Triste, vero?

Legends: Arceus si svolge a Hisui, un vasto deserto che alla fine diventerà la regione di Sinnoh presente in Diamante e Perla di.

Durante la trasmissione Pokémon Presents di questa settimana, gli sviluppatori hanno mostrato alcuni dei nuovi personaggi che gli utenti incontreranno nel gioco.

Fra i Pokémon destinati a scomparire citiamo Hisuian Growlithe che, con i suoi ciuffi di pelliccia che coprono gli occhi e il petto, è di una tenerezza unica.

Quando la scarica di serotonina dello streaming Pokémon Legends: Arceus è svanita, mi sono chiesto come mai questo Growlithe e molti altri non fossero presenti anche in Diamante e Perla.

La risposta noiosa è che gli sviluppatori volevano semplicemente introdurre nuovi mostriciattoli nella serie senza prestare molta attenzione a come questi influenzassero la continuità con il Pokedex che va avanti da 16 anni.

Se considerate invece, l'universo Pokémon come un mondo vivo e palpitante, tuttavia, l'unica vera risposta è che Basculegion, Hisuian Growlithe e gli altri devono essersi estinti qualche tempo dopo gli avvenimenti di Legends: Arceus.

Hisui è descritta come un'area incontaminata dalla civiltà, dopotutto, e sappiamo tutti cosa tende a succedere quando il mondo naturale incontra l'ambizione umana. Sembra che nemmeno il magico mondo dei Pokémon sia esente da queste terribili conseguenze.

Il franchise di Pokémon spesso addolcisce le realtà della natura per il suo pubblico giovane; tutto molto bello, per carità, però c'è una punta di tristezza malinconica nel nuovo capitolo della saga… e tutto sommato, posso dire che mi piace così. Non vedo l'ora che arrivi in commercio.

