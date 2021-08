È appena stato annunciato il nuovo evento “Pokémon Presents” per mecoeldì 18 agosto. Di fatto, The Pokémon Company ha rivelato che andrà in onda una nuova live conference dedicata al mondo dei mostriciattoli più famosi di sempre. Lo show ricorderà, in tutto e per tutto, i famosi Nintendo Direct del colosso nipponico.

Pokémon Presents: cosa aspettarci?

L'evento sarà trasmesso in streaming su YouTube alle 6:00 PT / 9:00 ET / 14:00 BST / 15:00 CEST e conterrà informazioni sui remake di Diamante e Perla e sul meraviglioso quanto iconico Legends: Arceus.

Quando The Pokémon Company aveva riferito che le informazioni su Legends: Arceus sarebbero arrivate “presto”, lo intendevano davvero, eh? Noi non vediamo l'ora. Il nuovo videogame della saga è un prodotto unico, mai visto prima e che spezza via i legami con il passato in termini di design, trama e stile di gameplay.

L'aspetto visivo ricorda moltissimo quello di Zelda Breath of the Wild e il sistema di lotta e cattura dei Pokémon è dinamico e non più stantio come un tempo. Anche la trama è profondamente diversa: tutto si svolge nel passato e siamo sicuri che saprà intrattenerci come non mai.

Riporteremo tutte le notizie e le novità che la compagnia avrà da svelare, quindi non temete.

‼️

Attention, Trainers!



Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2 — Pokémon (@Pokemon) August 13, 2021

Cosa vorreste sapere sui nuovi giochi? Qualche caratteristica o filmato particolare sperate di vedere? Fatecelo sapere. Ricordatevi anche che i remake di Perla e Diamante arriveranno entro l'autunno mentre Pokémon Leggende Arceus solo a gennaio 2022: tanta attesa, ma siamo sicuri che ne varrà la pena. Ci giocherete su Switch, Switch Lite o Switch OLED?

