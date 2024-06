POCO X6 5G da 256 GB con SCONTO SEGRETO su eBay a SOLI 233€

Hai deciso di acquistare uno smartphone con prestazioni elevate e hai un budget che si aggira intorno ai 230 euro? Allora non puoi assolutamente perdere questa offerta incredibile che sta facendo eBay. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello POCO X6 5G a soli 233,27 euro, invece che 329,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Anche se non è segnalato il prezzo nello store ufficiale di POCO è esattamente quello che vedi sopra. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare oltre 96 euro sul totale. E soprattutto ti porti a casa uno smartphone molto performante.

POCO X6 5G tuo a un prezzo da sogno

Se stai cercando uno smartphone medio gamma con qualcosa in più, sicuramente oggi POCO X6 5G è la scelta migliore che puoi fare. Grazie al suo potente processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da ben 12 GB di RAM, è in grado di regalare prestazioni pazzesche. Possiede anche una memoria interna da 256 GB che ti permette di non fare sacrifici.

Gode della tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. Una bellissima tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP per scatti da professionista. Tutto visibile nel bellissimo display Flow AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. E possiede una batteria da 5100 mAh che ha una ricarica turbo da 67 W.

Che stai aspettando dunque? L’offerta è destinata a durare poco, perciò non lasciare che ti sfugga dalle mani. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo POCO X6 5G a soli 233,27 euro, invece che 329,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.