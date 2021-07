POCO X3 GT sembra che conterrà al suo interno il SoC di MediaTek top di gamma, il Dimensity 1100. Non dovrebbe mancare neppure il supporto alla ricarica rapida da 67 W.

POCO X3 GT: le specifiche tecniche

POCO, il sub-brand di Xiaomi, ha già confermato che terrà un evento di lancio in India per la presentazione del nuovo F3 GT il 23 luglio. Pochi giorni dopo, sappiamo che l'azienda lancerà un altro smartphone sul mercato: si chiamerà X3 GT, e il suo debutto è previsto per il 28 luglio in Malesia.

In vista del lancio ufficiale, sono emersi online alcuni dettagli sullo smartphone, insieme ai render. Si dice che il dispositivo sia la versione internazionale del Redmi Note 10 Pro 5G e le nuove informazioni sembrano confermare ciò. La società ha anche condiviso un nuovo poster teaser, confermando che il terminale sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1100 avente il supporto alla connettività 5G.

Non di meno, si dice che il device sarà disponibile in tre opzioni di colore: nero, bianco e blu/verde. Due di questi tre modelli, blu/verde e bianco, verranno forniti con un retro simile a quello del Redmi Note 10 Pro cinese.

Per quanto riguarda le specifiche, il midrange verrà probabilmente fornito con un set di specifiche simile a quello del prodotto da cui deriva. Ci aspettiamo un display LCD Full-HD+ da 6,6 pollici che offra una frequenza di aggiornamento di 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Sotto il cofano, verrà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1100, accoppiato con RAM LPDDR4x e memoria UFS 3.1. Nella configurazione della memoria, ci aspettiamo fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo sarà caratterizzato da una configurazione a tripla lente composta da un sensore principale da 64 megapixel, un sensore ultra wide da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, c'è uno snapper da 16 megapixel per scattare selfie e videochiamate.

Il POCO X3 GT dovrebbe venir commercializzato con il sistema operativo Android 11 con l'interfaccia personalizzata MIUI 12.5 dell'azienda in cima. Sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

