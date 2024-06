POCO M6 in prevendita a 1 euro sul Mi Store: risparmi 30 euro + bundle

Il nuovo POCO M6 è in prevendita a 1 euro sul Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi. L’offerta di lancio prevede un risparmio di 30 euro rispetto ai 169,90 euro richiesti (per un prezzo finale di 139,90 euro), più gli auricolari Redmi Buds 4 Active in omaggio. La fase di prevendità terminerà alle 9:59 di martedì 11 giugno, mentre il saldo dovrà essere versato entro le 23:59 di giovedì 13 giugno. In aggiunta a ciò, per i nuovi utenti è possibile beneficiare di un coupon omaggio del valore di 20 euro, valido fino alla mezzanotte di lunedì 17 giugno.

POCO M6: al la via la prevendita a 1 euro sul Mi Store

Fotocamera principale da 108 megapixel con zoom 3X, ricarica rapida a 33W e processore Helio G91-Ultra: questi i principali punti di forza del nuovo base gamma POCO M6, il cui obiettivo è di guadagnare una quota importante di mercato nella fascia di prezzo tra 100 e 150 euro.

A proposito di fascia di prezzo, è difficile trovare a 139,90 euro un telefono con display FHD+ da 6,79 pollici, refresh rate a 90 Hz e back cover in vetro. Pollice in alto anche per la fotocamera: il sensore principale da 108 megapixel, lo zoom 3X e la fotocamera selfie da 13 megapixel sogno degni di nota, così come la qualità degli scatti notturni, grazie al sensore da 1/1,67″.

Un ulteriore punto di forza del nuovo telefono POCO è la batteria da 5.030 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W. Dai primi test, l’autonomia di questo smartphone è superiore a un giorno di utilizzo e con un uso ancora più accorto è possibile perfino raggiungere due giorni.

POCO M6, nella configurazione 6+128 GB, è in prevendita a 1 euro sullo store ufficiale di Xiaomi: l’offerta di lancio consente di risparmiare 30 euro e ottenere in omaggio gli auricolari Redmi Buds 4 Active.