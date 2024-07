POCO F6 con Snapdragon 8s Gen 3: solo 335€ con QUEST'OFFERTA

È il momento giusto per acquistare il POCO F6 5G. Lo smartphone è oggi un punto di riferimento assoluto della fascia media grazie, soprattutto, alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, in grado di garantire prestazioni “da top di gamma” ma con un prezzo decisamente più accessibile. Lo smartphone di POCO, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 335 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PIT10PERTE2024, da aggiungere al momento del pagamento per ottenere uno sconto del 10%. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO F6 è in offerta: ora non ha rivali

Il POCO F6 è lo smartphone giusto da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e pannello AMOLED, con refresh massimo di 120 Hz. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PIT10PERTE2024 è ora possibile acquistare il POCO F6 al prezzo scontato di 335 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è ottima e consente di acquistare, con una spesa contenuta, uno smartphone davvero potente. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.