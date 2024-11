POCO F6 al Black Friday crolla di prezzo

Amazon mette a segno un’altra grande offerta per i patiti del risparmio senza rinunce. Il POCO F6 da 12GB di RAM e 512GB di ROM è in offerta pazzesca a soli 339,90€, invece di 499€. Un ottimo sconto per questo Black Friday! Approfittane subito. Stiamo parlando di un vero e proprio bolide.

Infatti, questo smartphone integra 12GB di RAM per una fluidità dei processi pazzesca e 512GB di ROM per assicurare tanto spazio ad app, giochi e contenuti multimediali. La consegna gratuita è inclusa con Prime e puoi anche decidere di pagare in 5 rate a tasso zero da soli 67,98€ al mese, senza interessi.

POCO F6: lo smartphone furbo

POCO F6 è lo smartphone ideale per chi cerca potenza e stabilità senza però spendere una fortuna. Adesso è in offerta a soli 339,90€. Lo trovi solo su Amazon grazie al Black Friday. Un’occasione imperdibile che ti renderà estremamente felice. Perché questo smartphone è davvero furbo?

Display AMOLED a 120Hz di refresh rate. Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Ricarica Turbo da 90W. Doppia fotocamera da 50MP con OIS. Batteria da 5000 mAh per un’autonomia incredibile.

Insomma, questo telefono è la scelta perfetta per chi vuole il massimo al minimo del prezzo. Meglio di così non è possibile. Acquistalo adesso a soli 339,90€, invece di 499€.