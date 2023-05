POCO F5 e F5 Pro ufficiali: specifiche, prezzi e prime impressioni

Accompagnati dallo slogan Ignite your hyperpower , i nuovi POCO F5 e POCO F5 Pro sono finalmente ufficiali. Un lancio a livello internazionale, per due smartphone che, in modo coerente a quella che è da sempre la filosofia del brand (come visto anche per il recente X5 5G), si pongono l’obiettivo di offrire un rapporto qualità-prezzo elevato. Abbiamo avuto modo di trascorrere alcuni giorni in compagnia del primo dei due modelli: vediamo tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche integrate e le nostre prime impressioni, in attesa di una recensione più completa. Intanto, segnaliamo che sono già in vendita con sconto e spedizione immediata grazie alla promozione Early Bird sullo store ufficiale e su Amazon.

Ufficiali i nuovi POCO F5 e POCO F5 Pro

POCO F5 è il primo device a raggiungere il mercato globale con il chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 in dotazione, portando con sé un incremento non indifferente in termini di prestazioni (+31% secondo i benchmark AnTuTu) rispetto alla generazione precedente e il pieno supporto ai network 5G.

Tra i punti di forza segnaliamo la presenza del sistema LiquidCool Technology 2.0 con Vapor Chamber per una dissipazione del calore ottimale anche nelle situazioni di maggior sfruttamento delle risorse hardware. Il rapporto screen-to-body è pari al 93,4% grazie a bordi ultrasottili intorno al pannello. Passiamo in rassegna tutte le caratteristiche nel dettaglio.

POCO F5: le specifiche tecniche

Display Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e Gorilla Glass 5;

chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 con CPU Kryo octa-core fino a 2,91 GHz e GPU Adreno;

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 con tecnologia Dynamic RAM Expansion 3.0;

256 GB di memoria interna UFS 3.1;

tripla fotocamera posteriore con registrazione video 4K supportata da OIS ed EIS, formata da sensori da 64 megapixel (f/1.79), 8 megapixel (f/2.2) e 2 megapixel (f/2.4);

fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.45);

connettività 5G, supporto dual SIM (dual standby 5G+5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS e NFC;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

jack audio da 3,5 mm;

sensore di impronte laterale;

IR Blaster;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W;

dimensioni 161,11×74,95×7,90 millimetri, peso 181 grammi;

colorazioni White, Blue e Black;

sistema operativo Android 13 con MIUI 14 for POCO.

POCO F5 Pro: le specifiche tecniche

Display Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione WQHD+ (3200×1440 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, Dolby Vision e Gorilla Glass 5;

chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU Kryo octa-core fino a 3,20 GHz e GPU Adreno;

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 con tecnologia Dynamic RAM Expansion 3.0;

256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1;

tripla fotocamera posteriore con registrazione video 48 supportata da OIS ed EIS, formata da sensori da 64 megapixel (f/1.79), 8 megapixel (f/2.2) e 2 megapixel (f/2.4);

fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.45);

connettività 5G, supporto dual SIM (dual standby 5G+5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS e NFC;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

sensore di impronte nascosto sotto lo schermo;

IR Blaster;

batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida da 67 W e wireless da 30 W;

dimensioni 162,78×75,44×8,59 millimetri, peso 204 grammi;

colorazioni White e Black;

sistema operativo Android 13 con MIUI 14 for POCO.

A conti fatti, da uno sguardo alle schede, sembra evidente come l’intenzione sia quella di proporre il modello F5 a un’utenza più attenta al budget e F5 Pro a chi invece necessita di una potenza di calcolo aggiuntiva o di un maggiore spazio per l’archiviazione, magari con la prospettiva di farne un uso intenso nell’acquisizione dei contenuti multimediali. Il fratello maggiore, se così lo possiamo chiamare, vanta inoltre il supporto alla ricarica wireless che di certo non guasta.

Ciò nonostante, anche il primo dei due, ha tutte le carte in regola per garantire un’esperienza di livello elevato nella gestione delle operazioni quotidiane così come nell’ambito del gaming e per quanto riguarda la fotografia. Chiudiamo la parte dell’articolo dedicata alla presentazione con le parole di Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione, che concentra l’attenzione sui punti di forza della nuova serie.

Ideati per i tech fan che desiderano la migliore tecnologia all’avanguardia, abbiamo creato due dispositivi che rendono più facile e piacevole la gaming experience, la parte fotografica e la creazione di contenuti video e l’utilizzo di più app allo stesso tempo. POCO F5 è una scelta fantastica per chi considera il gaming la priorità assoluta, mentre POCO F5 Pro, soprattutto nella versione da 512 GB, è la scelta perfetta per gli utenti con esigenze da pro.

Prezzi e disponibilità di POCO F5 e POCO F5 Pro

I due nuovi smartphone sono disponibili da oggi per l’acquisto. Ecco i prezzi delle versioni commercializzate, acquistabili fino al 16 maggio in offerta grazie alla promozione Early Bird attraverso lo store ufficiale e su Amazon, con risparmi fino a 130 euro.

POCO F5 (8/256 GB) a 379,90 euro invece di 429,90 euro (-50 euro);

POCO F5 (12/256 GB) a 399,90 euroinvece di 479,90 euro (-80 euro);

POCO F5 Pro (8/256 GB) a 479,90 euro invece di 579,90 euro (-100 euro);

POCO F5 Pro (12/256 GB) a 499,90 euro invece di 629,90 euro (-130 euro);

POCO F5 Pro (12/512 GB) a 549,90 euro invece di 649,90 euro (-100 euro).

Le nostre prime impressioni su POCO F5

Come anticipato in apertura, abbiamo avuto modo di mettere alla prova POCO F5 prima dell’annuncio ufficiale. Ci riserviamo qualche altro giorno per poter giungere a conclusioni più esaustive, ma possiamo già anticipare che le nostre prime impressioni sono positive.

Ciò che balza subito all’occhio è il design. Il sample che ci è stato affidato è nella colorazione Black (in versione 12/256 GB). La finitura lucida sul retro presenta un pattern molto particolare, a linee diagonali, più visibile nella parte inferiore e che va poi via via sfumando, fino a scomparire. Il trio di fotocamere e il flash LED non sono più ospitati dall’isola che aveva caratterizzato tutti i modelli recenti del marchio. Addio dunque a quello che era quasi diventata una peculiarità del brand? Di certo, una soluzione di questo tipo strizza l’occhio a chi preferisce un look discreto ed elegante.

Ha catturato la nostra attenzione la variante White, con una trama sul retro davvero particolare e che potrebbe diventarne un tratto distintivo. La si può osservare da vicino con le immagini presenti nella galleria qui sotto. Il marchio ha sempre dimostrato di saper osare su questo fronte e la nuova serie F5 non fa eccezione. Un punto di merito, così come il ritorno del jack audio da 3,5 mm per cuffie e auricolari.

Fin qui, le prestazioni ci sono sembrate ottime su ogni fronte, ma considerando la dotazione del chipset Snapdragon 7+ Gen 2 appena annunciato da Qualcomm c’erano ben pochi dubbi. A supportarlo, una dotazione di RAM e storage che non costringe a compromessi e la comoda tecnologia Dynamic RAM Expansion di terza generazione che può entrare in gioco quando necessario.

Avremo modo di mettere alla prova anche le fotocamere, sia durante l’acquisizione delle immagini sia per quanto riguarda la registrazione video. Intanto, ecco uno scatto catturato con il sensore principale posteriore da 64 GB in dotazione a POCO F5, senza zoom (nella lente, il dettaglio a piena risoluzione, parecchio distante).

Infine, buone notizie sul fronte batteria, con la ricarica rapida da 67 W per passare da 0% a 100% in 46 minuti (secondo test di laboratorio, lo verificheremo in sede di recensione).

