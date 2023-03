Tutto sul nuovo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

Più potenza, consumi ridotti fino al 13%, funzionalità inedite per gaming e imaging: così potremmo sintetizzare le novità più importanti introdotte da Qualcomm con la presentazione di Snapdragon 7+ Gen 2. La piattaforma mobile troverà posto all’interno degli smartphone in arrivo sul mercato già entro le prossime settimane.

Snapdragon 7+ Gen 2: specifiche e caratteristiche

L’obiettivo è quello di consentire ai brand di commercializzare dispositivi in grado di offrire un’esperienza premium al maggior numero possibile di utenti, anche nel segmento di mercato che non richiede un esborso economico pari a quello dei flagship, ai quali continua a essere destinata la Serie 8. A sottolinearlo sono le parole di Christopher Patrick (Senior Vice President e General Manager of Mobile Handsets): Il lancio odierno dello Snapdragon 7+ Gen 2 illustra la nostra capacità di portare alcune delle caratteristiche di punta più richieste nella nostra serie Snapdragon-7, rendendole accessibili a un maggior numero di persone .

Nell’immagine qui sotto è offerto un riepilogo delle componenti e delle funzionalità integrate da Snapdragon 7+ Gen 2. Passiamole in rassegna nel dettaglio di seguito, dando uno sguardo alle sue specifiche tecniche principali.

CPU Kyro con otto core (1 Prime, 3 Performance e 4 Efficiency), frequenza fino a 2,91 GHz e performance aumentate fino al 50%;

GPU Adreno con performance raddoppiate;

DPS Hexagon (Digital Signal Processor);

ISP Spectra (triplo) a 18-bit;

AI Engine con prestazioni raddoppiate;

Sensing Hub per l’elaborazione degli input raccolti dai sensori;

Processor Security con TME (Trust Management Engine), TEE (Trusted Execution Environment) e HEE (Hypervisor Execution Environment);

X62 5G Modem-RG System con supporto 3GPP Release 16, 5G mmWave-sub6, DSDA (Dual SIM Dual Active) e velocità fino a 4,4 Gbps;

FastConnect 6900 con supporto a Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, range aumentato, latenza ridotta e velocità raddoppiata fino a 3,6 Gbps.

In termini di benefici introdotti dall’upgrade, i consumatori li avvertiranno sul fronte gaming mediante il supporto a funzioni come Variable Rate Shading, Adreno Frame Motion Engine e rendering volumetrico, su quello audio grazie a Snapdragon Sound con aptX per lo streaming musicale e le chat in-game, nell’ambito imaging con la possibilità di elaborare fotografie catturate dai sensori da 200 megapixel e di effettuare la registrazione video in formato 4K HDR. Tutto questo senza dimenticare l’intelligenza artificiale dell’AI Engine con prestazioni migliorate di oltre due volte. Prosegue Patrick: Siamo impegnati a fornire le soluzioni più innovative per soddisfare le esigenze dei consumatori, dei nostri clienti e del settore in generale .

In apertura abbiamo citato l’imminente debutto di smartphone basati proprio su Snapdragon 7+ Gen 2: i primi due brand a lanciarli saranno Redmi e realme, stando a quanto reso noto da Qualcomm. Non fatichiamo comunque a immaginare che presto ne seguiranno altri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.