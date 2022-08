POCO C40 arriva in Italia: è il battery phone perfetto per l'estate

A inizio giugno il colosso cinese POCO presentava nei mercati asiatici il nuovo battery phone POCO C40 e, proprio in queste ore, il device è finalmente pronto a debuttare anche in Italia con un design giovanile e una scheda tecnica bilanciata.

Come sempre la strategia di POCO volge ad attirare l’attenzione dei tanti giovani alla ricerca di un device economico ma perfetto da utilizzare anche per la fruizione dei contenuti multimediali.

POCO C40 arriva in Italia: caratteristiche e design

“La filosofia di POCO è da sempre quella di fornire all’utente il miglior prodotto al miglior prezzo, sacrificando tutto ciò che è superfluo. Con POCO C40 abbiamo voluto ampliare la nostra offerta di prodotti entry-level rivolgendoci anche e soprattutto a chi desidera spendere il meno possibile, senza rinunciare alle prestazioni. Anche in questo caso abbiamo alzato l’asticella proponendo un prodotto completo anche in questa fascia di prezzo” – sottolinea Andrea Crociani, Brand Manager POCO Italia.

Una delle caratteristiche principali di POCO C40 è senza ombra di dubbio la batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W su cavo; in questa fascia di prezzo è uno dei pochissimi smartphone Android ad assicurare una autonomia di ben 2 giorni, ideale per le lunghe giornate estive passate all’aria aperta con gli amici.

Frontalmente è presente un pannello LCD Dot Drop da 6.71 pollici con luminosità massima di 400 nits, mentre sul retro è presente una fotocamera doppia costituita da un sensore principale da 13 MP e uno di profondità da 2 MP – frontalmente trova posto un sensore da 5 MP. Sotto la scocca il processore JR510 è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno per assicurare una buona reattività durante l’utilizzo quotidiano.

Scheda tecnica

Display da 6.71 pollici a risoluzione HD+ da 1650 x 720 pixel;

Processore JR510 con 4 GB di RAM RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore doppia con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 5 MP;

Supporto jack audio da 3.5 mm, radio FM e sensore di impronte laterale;

Peso: 204 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C;

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 11 con la personalizzazione MIUI 13.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo device di POCO sarà disponibile all’acquisto da domani sul sito ufficiale po.co nelle colorazioni POCO Yellow, Power Black e Coral Green. Il prezzo di partenza è di 189,90 euro per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno, ma è prevista l’immancabile promozione Early Bird che permetterà di acquistarlo al prezzo di 169,90 euro dalle 13:00 del 3 agosto fino alle 12:59 dell’8 agosto. Vi lasciamo il link dello store ufficiale di POCO su Amazon per acquistarlo non appena sarà disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.