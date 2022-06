POCO C40 è ufficiale: autonomia infinita e prezzo super economico

Dopo le ultime indiscrezioni dei giorni scorsi su POCO C40, in queste ore il colosso cinese ha finalmente presentato il suo nuovo smartphone economico di punta. Come avremo modo di vedere nel capitolo sottostante, e in modo più estensivo nella scheda tecnica completa, si tratta di un device che ruota attorno due aspetti principali: una batteria monstre di lunghissima durata e un prezzo di lancio incredibilmente aggressivo.

Il nuovo device di POCO è quindi indirizzato ai sempre più numerosi utenti alla ricerca di una soluzione economica accomunata da una batteria di lunghissima durata, caratteristica che dovrebbe assicurare senza alcun problema.

POCO C40: caratteristiche e design

Costituito da un design frontale ormai classico per i device Android di fascia economica con il consueto notch a goccia, POCO C40 integra un pannello da 6.71 pollici a risoluzione HD+ e un processore JR510 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD. La fotocamera posteriore, impreziosita da una lavorazione ormai tipica dei device POCO, monta due sensori rispettivamente da 64 MP e da 2 MP, mentre frontalmente il notch a goccia nasconde un sensore da 5 MP.

Oltre al supporto al jack audio da 3.5 mm con radio FM inclusa, lo smartphone dispone del sensore di sblocco laterale e di una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il sistema operativo è affidato ad Android 11 con la MIUI 13.

In attesa dell’arrivo del device anche nel nostro Paese, lo smartphone POCO M3 con batteria da 6000 mAh è in offerta su Amazon a un prezzo irrisorio.

Scheda tecnica

Display da 6.71 pollici a risoluzione HD+ da 1650 x 720 pixel;

Processore JR510 con 4 GB di RAM RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore doppia con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 5 MP;

Supporto jack audio da 3.5 mm, radio FM e sensore di impronte laterale;

Peso: 204 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C;

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 11 con la personalizzazione MIUI 13.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone economico di POCO è attualmente venduto in Vietnam al prezzo di circa 140 euro al cambio, ma sembra che il colosso cinese voglia portarlo anche nel mercato Global a un prezzo di circa 170 euro.

