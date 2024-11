PlayStation VR2 con Horizon: bundle in sconto MAI VISTO per il Black Friday (-38%)

Clamorosa occasione da Sony per il Black Friday: il PlayStation VR2, il visore di ultima generazione che puoi usare su PC e PlayStation 5, è disponibile al minimo storico assoluto di 399,99 euro invece di 649,99. Uno sconto pazzesco che riguarda il bundle che include Horizon Call of The Mountain, lo spin-off della serie tutto dedicato al VR. Puoi anche pagarlo a rate.

PlayStation VR2: opportunità clamorosa a questo prezzo

PlayStation VR2 è un sistema di Realtà Virtuale di ultima generazione che ti permetterà di vivere davvero all’interno dei tuoi giochi preferiti. Ti garantisce una grafica sorprendente in 4K HDR grazie ai due schermi OLED 2000×2040 e un frame rate fino a 120 fps.

Il visore è dotato di una tecnologia di tracciamento oculare rivoluzionaria, che permette al tuo avatar di seguire letteralmente quello che fai con gli occhi, anche nelle partite multigiocatore o eventuali chat di squadra. Le vibrazioni tattili integrate nel visore aggiungono una dimensione fisica, immergendoti completamente nell’azione: sentirai il sibilo di una freccia o la forza di un’esplosione con un realismo unico.

All’interno della confezione troverai anche i controller PlayStation VR2 Sense che contribuiranno a trasformare il modo in cui interagisci con il mondo virtuale: sono dotati di feedback aptico e grilletti adattivi per riprodurre sensazioni realistiche in-game, come la tensione di un arco al battito cardiaco del personaggio.

Il bundle include come detto il gioco Horizon Call of the Mountain, avventura spin-off della nota serie PlayStation pensata per sfruttare al massimo le capacità del PS VR2.

Non perdere l’occasione perché è davvero clamorosa: il bundle PlayStation VR2 con Horizon può essere tuo a soli 399,99 euro invece di 649,99, anche a rate. Sei pronto a vivere il videogioco come mai prima d’ora? Sarà un fantastico regalo di Natale.