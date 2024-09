PlayStation Portal disponibile e in offerta su Amazon (-10%)

Grandissima opportunità da non perdere su Amazon perché il PlayStation Portal, il remote Player che permette di giocare da remoto ai giochi installati sulla propria PlayStation 5, non solo è disponibile per l’acquisto ma è anche in offerta a soli 199 euro. Inoltre, acquistandola adesso puoi attivare il pagamento a rate tramite Cofidis a tasso zero, selezionando questo metodo al checkout.

PlayStation Portal: gioca alla tua PS5 dove vuoi

Con PlayStation Portal ti porti a casa un dispositivo che ti permette di continuare a giocare ai tuoi titoli PS5 e PS4 senza essere legato alla TV. Con l’aspetto di una console portatile, si tratta infatti di un remote player che si connette alla tua PS5 tramite la rete Wi-Fi domestica, permettendoti di accedere ai giochi installati sulla console e giocare direttamente su uno schermo LCD da 8 pollici.

Il display ha una risoluzione Full HD a 1080p fino a 60 fps, garantendoti un’esperienza di gioco nitida e fluida. Facile da usare, si collega direttamente alla tua console con un semplice tocco e riprendere subito il gioco da dove lo avevi interrotto senza dover passare alla TV.

I controlli riprendono tutte le caratteristiche del DualSense originale di PS5, con feedback aptico, grilletti adattivi e un sistema di vibrazione coinvolgente. La scelta ideale per vivere la tua PS5 praticamente dove vuoi, mettendo da parte il problema di una TV occupata o inutilizzabile. Acquista adesso PlayStation Portal a soli 199 euro.