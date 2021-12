PlayStation Plus, svelati i giochi gratis di gennaio 2022?

Il forum francese Dealabs potrebbe aver svelato in anticipo, come ormai ci ha abituato, i titoli in arrivo il prossimo mese su PlayStation Plus.

Stando alla fonte, tra i giochi gratis che troveremo su PS Plus a gennaio 2022 avremo:

DIRT 5 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Deep Rock Galactic (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Persona 5 Strikers (PS4)

Si tratterebbe senza dubbio di un inizio anno niente male per gli abbonati PlayStation Plus. DIRT 5 è uno dei migliori racing dell'anno: un arcade di alto livello capace di offrire diverse discipline di corsa abbinate allo sfruttamento delle caratteristiche di PlayStation 5, come l'haptic feedback e i grilletti adattivi del controller DualSense.

Deep Rock Galactic è invece un divertente sparatutto cooperativo fino a 4 giocatori che mette sul piatto dell'offerta ludica orde infinite di mostri alieni da sconfiggere, ambienti distruttibili al 100% e grotte generate proceduralmente. Gli utenti? Indossano i panni di speciali nani spaziali!

Persona 5 Strikers è, infine, un action RPG sviluppato da Omega Force e P-Studio per SEGA. Si tratta di un crossover tra il quinto capitolo della nota serie spin-off di Shin Megami Tensei e l'iconico Dynasty Warriors di Koei Tecmo. Ambientato circa un anno e mezzo dopo gli eventi di Persona 5, ritroviamo Joker e i suoi compagni impegnati a investigare su una serie di misteriosi eventi.

I tre giochi non sono ancora stati confermati ufficialmente da Sony, ma vista la credibilità della fonte possiamo dire che sarà soltanto questione di giorni, se non addirittura ore. Il 2022 di PlayStation Plus sembra partire fortissimo.