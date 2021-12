PlayStation Plus ha annunciato un bonus in regalo per dicembre

Continuano le sorprese per gli utenti abbonati al noto servizio in abbonamento PlayStation Plus di Sony. Per dicembre è stato preparato un incredibile bonus in-game che tutti potranno scaricare gratis. Un'iniziativa che renderà felici gli iscritti a questo servizio, soprattutto coloro che apprezzano uno dei videogiochi di maggiore successo per PS4 e PS5. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando sarà possibile approfittare di questa imperdibile occasione.

PlayStation Plus ha pensato un bonus regalo a tema Call of Duty

Non bastavano i 3 giochi gratuiti che ogni mese PlayStation Plus rende disponibili agli utenti abbonati al servizio. Anche quest'anno, infatti, sembra che per il mese di dicembre, visto il periodo delle feste, ha pensato di regalare un bonus in-game a tutti gli iscritti a tema Call of Duty. Ma di cosa si tratta?

In collaborazione con Activision, Sony metterà a disposizione su PlayStation Plus un nuovo pacchetto speciale per Call of Duty Warzone Pacific e Call of Duty Vanguard. Si tratta di utili bonus che i player potranno utilizzare in-game. Ecco l'elenco degli oggetti speciali inclusi:

skin per Lucas Riggs;

Blue Glitz per il fucile a pompa;

Mermaid Scale per l'arma corpo a corpo;

orologio;

emblema;

adesivo;

gettone Punti Esperienza doppi che dura 60 minuti;

biglietto da visita.

PlayStation® Plus members get an exclusive Combat Pack with Vanguard x Warzone Season 1 that includes a Skin for Lucas Riggs, Legendary “Blue Glitz” Shotgun Weapon Blueprint, Legendary “Mermaid Scale” Melee Blueprint, Emblem, Watch, Sticker, Calling Card, and a 60-min 2XP Token. pic.twitter.com/WNn6IAtOWa — CharlieIntel (@charlieINTEL) December 6, 2021

Quando sarà disponibile il bonus gratis per COD

Attualmente ancora non sappiamo quando PlayStation Plus renderà disponibile questo ricco bundle in regalo per arricchire l'esperienza in-game di Call of Duty Warzone Pacific e Call of Duty Vanguard. Resta comunque confermato che il periodo di rilascio sarà il mese di dicembre, quindi possiamo ipotizzare che non mancherà molto.

Si presuppone anche che Sony e Activision sfrutteranno proprio il lancio della Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific. Perciò l'arrivo del bonus dovrebbe essere imminente. Restiamo sintonizzati su PlayStation Plus per non perdere questa incredibile occasione.