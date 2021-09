Un altro evento PlayStation potrebbe essere in programma entro fine anno, ad annunciarlo su Reddit è l'utente Air_Radiant, che di recente ha rivelato in anticipo la data del PlayStation Showcase. Si parla – anche in questo caso – di una presentazione in live streaming e il nome dell'evento sarebbe PlayStation Experience.

Secondo le previsioni del leaker, in occasione dell'evento di dicembre Sony annuncerà la creazione di un nuovo studio di sviluppo giapponese. Verranno annunciati nuovi titoli in arrivo prossimamente su PS5 e sarà mostrato per la prima volta il PSVR 2, la nuova generazione del visore per la realtà virtuale. Finora Sony ha svelato soltanto i nuovi controller del PSVR 2, ben diversi e avanzati rispetto ai Move utilizzati con il primo visore.

L'evento PlayStation Experience sarà ben più grande ed importante rispetto al recente Showcase, secondo le fonti prese in esame dal leaker. La conferenza di settembre è servita per annunciare molti giochi di terze parti in arrivo nei prossimi mesi, mentre a dicembre saranno annunciate le principali esperienze videoludiche in uscita prossimamente su PlayStation 5. Tra i titoli attesi troviamo il remake di Silent Hill, un gioco che Sony non ha ancora annunciato ufficialmente.

Resta fondamentale considerare queste informazioni come semplici indiscrezioni, sebbene il leaker Air_Radiant ha dimostrato di ricente una certa affidabilità. Aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte di Sony, riguardo l'evento di dicembre dedicato a PlayStation 5 e PSVR 2.

