PlayStation 5 PRO è su Amazon in preordine: sii VELOCISSIMO

La nuovissima console era super attesa dai gamer di tutto il mondo e il motivo è semplice: è più potente del modello standard ed è in grado di offrire performance migliori soprattutto sotto il punto di vista dell’esperienza grafica. Naturalmente, c’è il pieno supporto a giochi con risoluzione 8K fino a 120FPS.

Naturalmente, non manca all’appello la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Proprio lei, che è direttamente integrata all’interno della console, è probabilmente la novità più interessante presente a bordo della nuova perla di Sony.

Non solo questo però, il nuovo modello può contare su un SSD da 2TB ad altissima velocità e su prestazioni migliorate e ottimizzate in generale.

