Pixel Watch sta arrivando: ci sono ottime notizie per la batteria

Pixel Watch, prossimo dispositivo di Google con a bordo Wear OS, ha già fatto bella mostra di sé nelle numerose immagini trapelate di recente sul web. Rimangono tuttavia molti dubbi inerenti all’hardware dell’orologio. Secondo quando riportato da 9to5Google, con Pixel Watch dovrebbe essere possibile effettuare telefonate e potrebbe avere a bordo una batteria degna di nota.

Google Pixel Watch: cosa sappiamo al momento

Grazie ad una fonte molto vicina a Google, è lecito ipotizzare che Pixel Watch possa avere a bordo un modulo batteria con capacità di 300 mAh e, come detto, gli utenti dovrebbero essere in grado di inoltrare e ricevere chiamate telefoniche sfruttando esclusivamente l’orologio.

Tanto per fare un confronto, il Samsung Galaxy Watch 4 da 40 mm ha una batteria da 247 mAh che, secondo le stime, vanterebbe un’autonomia di circa 40 ore con Wear OS 3 ma, com’è ovvio che sia, dipende dalle abitudini specifiche dell’utente e quindi parliamo di statistiche puramente indicative in tal senso.

Il Pixel Watch di Google può dunque contare su una batteria più capiente e, al tempo stesso, dovrebbe garantire anche una maggiore autonomia. Da considerare che l’apparecchio sarà anche 4 mm più spesso rispetto al Samsung Galaxy Watch 4. A questo aggiungiamo un peso di circa 36 g, superiore rispetto ai 26 g dell’avversario.

