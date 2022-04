Google Pixel Watch: lo smartwatch svelato da un leak straordinario

Da ormai diverse settimane si parla sempre più spesso di Google Pixel Watch, l’atteso primo smartwatch del colosso di Mountain View previsto al lancio durante il Google I/O dell’11 e 12 maggio e che in queste ore è protagonista di uno straordinario leak che lo riprende per la prima volta in alcune foto dal vivo.

Infatti, in base alle fotografie pubblicate in esclusiva dai colleghi di Android Central, per la prima volta in assoluto abbiamo l’opportunità di fari un’idea piuttosto completa di come dovrebbe apparire il device una volta presentato ufficialmente.

Google Pixel Watch è stato svelato da alcune foto dal vivo

Sembra che il sample sia stato scovato in un ristorante negli Stati Uniti, evidentemente da parte di chi lo indossava per testarne le qualità e le funzionalità dal vivo in attesa del lancio ufficiale. Per chi ha un po’ di memoria questa situazione ricorda tantissimo quella relativa all’incredibile leak dell’iPhone 4 trovato in un bar a San Francisco; evidentemente anche Google dovrà rivedere pesantemente la gestione dei sample per evitare fughe di notizie di questo genere.

Con tutta probabilità si tratta del design definitivo dello smartwatch e, come anticipato dai vari rumor di queste settimane, arriva con un design dal forte sapore premium: la cassa circolare sembra essere abbracciata da cornici estremamente sottili e con una corona digitale sul lato destro per gestire la UI e le altre funzioni di Wear OS.

È presente un cinturino in silicone morbido, forse una delle tante varianti che Google renderà disponibili al lancio, e il retro sembra essere coperto da un sottile strato di vetro. Con tutta probabilità lo smartwatch supporterà la ricarica magnetica su standard Qi, come avviene per tutti i wearable di un certo livello, ma il sample in questione non sembra essere munito dei classici pin magnetici.

Sebbene non sia stato possibile scoprire di più sul sistema operativo e quant’altro, il sample sembra essere sprovvisto di OS, è quasi certo al 100% che questo sarà il design definitivo del device. Cosa ne pensate? Lo acquisterete quando sarà disponibile? Fatecelo sapere.