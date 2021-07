Il primo telefono pieghevole di casa Google, il famigerato Pixel Fold, arriverà nel corso del 2021; invece, il Pixel Roll sembra che verrà svelato soltanto nel corso del prossimo anno.

Cosa sappiamo dei primi prodotti rivoluzionari Pixel di Google?

I futuri Pixel 6 e Pixel 5a 5G hanno ricevuto tutta l'attenzione, ma questi non sono gli unici nuovi prodotti che Google ha in programma di lanciare quest'anno. Un altro dispositivo che ha ricevuto meno attenzione è il device pieghevole dell'OEM americano e, se l'avete giàò dimenticato, ecco un promemoria per dirvi che arriverà quest'anno.

Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha confermato ancora qualche giorno fa su Twitter che il primo foldable di BigG sarà svelato ufficialmente nel 2021. La maggior parte dei dettagli del telefono, che dovrebbe arrivare ad ottobre, è rimasta un segreto, a differenza della serie Pixel 6 le cui specifiche e design sono diventati di dominio pubblico già da diverso tempo. Finora sappiamo solo che il Pixel Fold utilizzerà il pannello UTG per il suo display e sarà fornito da Samsung.

Yes — Ross Young (@DSCCRoss) July 12, 2021

Il device non ha ancora un nome non ufficiale e pare che non sia l'unico gadget interessante che BigG ha in mente di sviluppare a breve. Il mese scorso, la stessa fonte ha affermato che ci sarà anche un rollable in casa Google. Se Pixel Roll non vi solletica abbastanza la fantasia, sappiate che tale prodotto avrà un pannello arrotolabile in stile OPPO X 2021. Dovrebbe arrivare nel 2022.

Pixel Roll has such a nice ring to it. It is in our forecast, but not expected in next 12 months… — Ross Young (@DSCCRoss) June 7, 2021

Mentre abbiamo visto prototipi di telefoni arrotolabili, non c'è ancora una versione disponibile in commercio. L'LG Rollable sarebbe dovuto arrivare quest'anno, ma ora ciò non accadrà più poiché l'azienda ha chiuso il suo business legato alla telefonia mobile. Anche Samsung dovrebbe anche annunciare uno smartphone arrotolabile il prossimo anno. Staremo a vedere.

