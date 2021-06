Samsung Display, che finora ha spedito esclusivamente i suoi pannelli OLED pieghevoli a Samsung Electronics, si sta ora preparando a fornire schermi per dispositivi foldable ad altri marchi nel tentativo di espandere la propria attività. Uno fra tutti, è il Google Pixel foldable di cui tanto si parla in rete.

Google Pixel Foldable con OLED di Samsung Display

Di recente, è stato riferito che l'OEM sudcoreano potrebbe iniziare a fornire pannelli OLED di design in-fold a Google, Xiaomi e OPPO, tra gli altri. Ora, un nuovo rapporto proveniente da The Elec conferma che gli schermi OLED verranno saranno spediti ai suddetti produttori a partire dall'ottobre di quest'anno.

In poche parole: i futuri dispositivi pieghevoli di Google, Xiaomi e Vivo potrebbero essere lanciati entro la fine di quest'anno, precisamente nel quarto trimestre. È interessante notare che Xiaomi ha già lanciato il suo primo smartphone pieghevole come Mi MIX Fold. E del Pixel Fold cosa sappiamo?

Google dovrebbe lanciare il suo primo dispositivo di visualizzazione pieghevole insieme agli smartphone della serie Pixel 6, che probabilmente si chiamerà Pixel Fold. Questo potrebbe essere un device con processore Google proprietario e con un design a forma di “libro”, simile a quello visto sul Galaxy Z Fold2 e sul Mi Mix Fold.

D'altra parte, Vivo lancerà anche il suo primo smartphone di questo tipo entro la fine dell'anno con uno schermo principale da 8 pollici e un display esterno da 6,5 ​​pollici.

Si diceva anche che la società sudcoreana avrebbe fornito unità anche ad OPPO, ma ciò pare che non accadrà quest'anno, secondo il rapporto. Viene menzionato il foldable di OPPO, che probabilmente avrà un design pieghevole a conchiglia, ma a quanto pare, sembra che sia stato rimandato al 2022. Il colosso ha presentato un paio di prototipi di telefoni pieghevoli e per questo l'azienda cinese ha collaborato con Samsung Display, BOE e Visionox. Ma ora sembra che l'azienda cinese stia lavorando solo con Samsung Display per i nuovi terminali.

Secondo quanto riferito, anche Huawei era in trattative con il brand sudcoreano per i pannelli di visualizzazione pieghevoli, ma il rapporto aggiunge che i colloqui sono stati annullati. In precedenza, Huawei aveva utilizzato i pannelli BOE per i suoi gadget aventi pannelli pieghevoli. Samsung ha già lanciato molti foldable sul mercato e ora si sta preparando a lanciare altri due prodotti nei prossimi mesi: Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Ora, resta da vedere quando Apple salirà su questo carro.

